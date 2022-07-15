（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）前總統陳水扁等人涉國務機要費等案纏訟逾15年，高院更二審今天(7/15) 宣判，陳水扁獲免訴，妻子吳淑珍涉洗錢判刑2年。時任幕僚馬永成、林德訓、陳鎮慧獲免訴。涉洗錢的陳致中被判刑1年、黃睿靚被判刑10個月緩刑4年。可上訴。

台灣高等法院111年4月1日審理纏訟逾15年的國務機要費等案，進行更二審程序，除前總統陳水扁停審、陳水扁妻子吳淑珍請假，其餘被告皆被傳喚出庭，包括陳水扁兒子陳致中（上圖前右）、媳婦黃睿靚（前左）等人都到庭。 中央社檔案照片

立法院會111年5月30日, 處理攸關國務機要費除罪化的會計法第99條之1條文修正草案，國民黨、民進黨立委爆發激烈肢體衝突。(中央社檔案照片)

陳水扁因病獲更二審於民國105年間裁定停審。審判長宣判前指出，7月1日已撤銷陳水扁的停審，陳水扁所涉的國務費案今天判決免訴。



陳水扁、吳淑珍等人所涉會計法第99條之1條文部分（侵占、詐領及不實核銷國務費），因立法院三讀通過修正並經總統公布生效，而獲得免訴判決。全案可上訴。

中央社14日引述法界人士說，因攸關國務機要費除罪化的會計法條文已修正施行，涉此罪的被告可望獲免訴判決。

陳水扁因病停審，不在宣判範圍。立法院於5月30日三讀通過會計法第99條之1條文修法，將國務機要費除罪化，經總統6月15日公布實施生效。

法界人士分析，「免訴」與「無罪」仍有差距，免訴是指被告仍有相關犯罪行為，是因為法律被廢止才獲免訴。而無罪，主要是經過法院實質審理後，認定相關證據無法憑藉以產生有罪之確信，在罪證不足下，判決無罪。

換句話說，本件仍須檢視各被告所涉罪名，若涉及會計法99-1條時，不會被論罪科刑，但如果還涉及其他罪名並構成罪名要件，仍會被論罪判刑。

會計法第99條之1規定，民國95年12月31日以前各機關支用之國務機要計畫費用、特別費，其報支、經辦、核銷、支用及其他相關人員之財務責任均視為解除，不追究其行政及民事責任；如涉刑事責任者，不罰。

台灣高等法院於立法院三讀通過時表示，法律經總統公布生效後，合議庭會審酌相關事實與法律的適用，並依法審理。

全案緣於，台灣高檢署查黑中心、最高檢察署特別偵查組（均已裁撤）先後起訴前總統陳水扁等人所涉4大案（國務費案、南港展覽館案、龍潭購地案及洗錢案）；案經併案及一、二、三審審理及發回後，部分案件已判決確定，其餘部分由台灣高等法院進行更二審。

最高法院發回更二審的部分包括，陳水扁、吳淑珍、馬永成、林德訓、陳鎮慧所涉國務機要費案，吳淑珍、扁家友人蔡銘哲、前力麒建設董事長郭銓慶被訴南港展覽館案洗錢案，陳水扁、吳淑珍、陳鎮慧、蔡銘哲、郭銓慶被訴國務機要費洗錢案，以及陳水扁的兒子陳致中、媳婦黃睿靚被控洗錢案。

台灣高等法院更二審經密集審理，除陳水扁停審、吳淑珍請假，其餘被告均到庭，全案於4月底宣告辯論終結，訂於7月15日宣判。

國務機要費案更二審 台灣前總統陳水扁獲免訴、妻子吳淑珍洗錢判2年

以下為全案大事記：

(資料來源: 中央社)

--民國97年5月20日，陳水扁卸任總統後，特偵組立即分案偵辦國務費案，並將陳水扁列為被告。陳水扁也是中華民國司法史上第一位卸任總統被檢方列為偵字案被告的案例。

--8月15日，瑞士司法機關提供扁家疑海外洗錢的資產資料，特偵組立即分案偵辦扁家疑洗錢案，並於當晚傳喚陳水扁說明。

--12月12日，扁家4案偵查終結，特偵組依貪污、洗淺等罪起訴陳水扁、吳淑珍等14名被告；台北地方法院12月30日裁定陳水扁羈押。

--98年9月11日，扁家4案一審宣判，台北地院判陳水扁、吳淑珍無期徒刑，褫奪公權終身。

--9月22日，特偵組起訴陳水扁侵占元首外交零用金案。

--12月24日，特偵組起訴陳水扁、吳淑珍夫婦在二次金改案中收賄、洗錢。

--99年6月8日，陳水扁被控侵占元首外交零用金案，台北地方法院一審判決無罪。

--6月11日，扁家4案二審宣判，陳水扁、吳淑珍被判刑20年，均褫奪公權10年。

--11月5日，二次金改案和扁家洗錢案一審宣判，陳水扁、吳淑珍和金控業者等21名被告均無罪。

--11月11日，最高法院判決龍潭購地案、陳敏薰買官案定讞。另國務機要費案、南港展覽館案、洗錢案發回高院更審。

--12月2日，陳水扁因龍潭案、陳敏薰買官案遭判刑定讞，移送桃園縣龜山鄉的台北監獄服刑，創下中華民國史上卸任總統被判入獄的首例。

--100年2月18日，吳淑珍發監到台中監獄培德醫院接受醫師評估。台中監獄認為吳淑珍無法自理生活，宣布拒絕收監。

--8月26日，扁家國務機要費、南港展覽館、國外洗錢案更一審宣判，扁被控國務費案貪污部分改判無罪，其他部分判應執行刑2年8月；吳淑珍判應執行刑11年6月。

--101年7月26日，最高法院判決，吳淑珍涉南港展覽館案部分依圖利罪判刑9年定讞；龍潭案洗錢部分，陳水扁、吳淑珍分別判刑2年定讞。另國務機要費案、洗錢案發回高院更審。

--104年1月5日，服刑中的陳水扁申請保外醫治，法務部矯正署考量他病況惡化，病情難以控制，隨時有致死危險，予以核准。入監6年40天的陳水扁得以返家。

--105年4月21日，陳水扁因病獲台灣高等法院更二審裁定停審；其他被告涉案部分續行審理。

--111年4月間，台灣高等法院更二審將案件辯論終結，訂於7月15日宣判。

--5月30日，立法院三讀通過攸關國務機要費除罪化的會計法第99條之1條文修正草案。總統6月15日公布生效。

--7月1日，高院更二審裁定撤銷陳水扁停審。

--7月15日，扁家國務機要費、國外洗錢案更二審宣判，判陳水扁免訴；吳淑珍洗錢罪2年；陳致中洗錢罪1年；黃睿靚洗錢罪10月徒刑，緩刑4年。可上訴。

國務機要費案更二審 台灣前總統陳水扁獲免訴、妻子吳淑珍洗錢判2年