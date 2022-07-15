一起摺紙鶴！日本藝術家野老朝雄首度台灣策展　聶永真對談設計搶先報名免費參加

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)東京奧運會徽創作者野老朝雄將於台灣舉辦個展「連結」，過去曾來台灣，但此次為首次來台策展，自起7月19日至8月14日於三大地點登場。

日本當代藝術家野老朝雄畢業於東京造形大學，本以建築及室內設計為主，但自2001年發生的911事件後，他開始學習圖紋創作，立志開發出眾多「可以連結的事物」，與三宅一生（ISSEY MIYAKE）的「BAO BAO」合作聯名款，曾為2021年東京奧運設計會徽，在設計圈相當活躍。

野老朝雄曾來過台灣，對台灣有著深厚的情感，除了愛上了台灣美食，也感受到台灣人的熱情與親切，《野老朝雄「連結」展》(ASAO TOKOLO “CONNECT” )，是繼日本、倫敦後的第3站，展出近300幅經典紋樣創作。



藝術家野老朝雄首度在台策展，帶來近300幅經典紋樣創作。(圖/文總)



文總歡迎民眾透過千紙鶴，將對日本、台灣或世界的祝福傳達出去。(圖/文總)

此外，展品也包含2020東奧會徽創作概念的「組市松紋」、體現美學黃金比例的「KumaponG」和「唐草」等，並於誠品信義店1樓松高路入口處，特別設置台灣獨家、融合幾何圖紋與「CONNECT連結」概念的「KUMICUBE」大型裝置藝術。

特別的是，野老朝雄展出與建築師鶴岡信太郎、小平裕子共同創作，以311大地震時全球贈予日本宮城縣的紙鶴所打造的「2020東松島千紙鶴」等多件代表作品，千紙鶴在日本有著祈禱「和平」和「病癒」的意象，在這個局勢紛擾的時期，透過千紙鶴將對日本、台灣及世界祈福傳達出去。

主辦單位之一的文化總會特別提供此次「祈福千紙鶴」的專用紙，有興趣的民眾於FB、IG限動分享文總粉專該展覽貼文，即可至文總一樓免費索取千紙鶴專用紙，並將摺好的紙鶴提交給全台誠品書店服務台，就能於展覽內展出。

另一主辦單位誠品文化藝術基金會表示，野老朝雄將與台灣知名設計師聶永真對談設計思考，地點為誠品信義店6F視聽室，採線上預約報名免費參加，也可觀賞線上直播，時間為開展首週末7月23日。

展覽資訊

時 間｜7月19日(二) - 8月14日(日) 11:00 - 21:30（首日14:00開始）

地 點｜誠品信義店6樓展演廳、1樓松高路入口；誠品生活南西、誠品生活松菸店

千紙鶴募集｜7月4日至 8月10日