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美眾院通過國防授權法案 力挺台灣參與2024年環太平洋軍演

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/15 10:21
美國眾議院14日通過2023年國防授權法案，支持邀請台灣參與2024年環太平洋軍演。（圖／美聯社）

美國眾議院14日通過2023年國防授權法案，支持邀請台灣參與2024年環太平洋軍演。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）美國眾議院於美東時間14日通過2023年國防授權法案，支持邀請台灣參與2024年環太平洋軍演。眾院亞太小組主席貝拉提出的「台灣和平與穩定法案」也納入法案中，強化美台夥伴關係。

中央社報導，美國眾議院歷經冗長辯論與表決，於14日傍晚以329票贊成、101票反對，通過「2023財政年度國防授權法案」（NDAA FY23），其中納入友台的眾院亞太小組主席貝拉（Ami Bera）以及共和黨籍眾議員夏波（Steve Chabot）所提「台灣和平與穩定法案」，該法案要求拜登政府在90天內提出政府整體戰略報告，加強對海峽兩岸衝突的威懾，並著重與盟友合作。法案也要求美國機構分析協助台灣經濟與擴大發展的方法。

貝拉推文表示，「這項兩黨立法強化美台夥伴關係，並增強對北京企圖脅迫和孤立台灣的威嚇」。

眾議員金映玉（Young Kim）提出，外委會共和黨籍首席議員麥考爾（Michael McCaul）共同提出的法案也以修正案方式獲得多數議員支持表決通過，要求美國總統拜登（Joe Biden）政府向國會說明美國武器延遲送抵台灣與其他印太盟邦的原因，並想辦法加速交付武器。

根據眾院公布的國防授權法案摘要，法案對台灣支持包括重申美國對台灣防衛的支持；重申美軍印太司令部不需顧忌中國，有權與台灣進行聯合演習；邀請台灣參加2024年環太平洋軍事演習（Rim of the Pacific Exercise, RIMPAC），以提高台灣軍隊備戰能力並向北京傳達訊息。

此外，法案也全額贊助太平洋盟友與夥伴的軍事演習以因應中國；支持對台灣防空能力進行評估，並就因應措施提出建議以儘速改善；須定期更新美國向台灣提供軍事援助的狀況，並加快交付作業。

參議院軍委會6月16日通過參院版國防授權法案，但尚未經參院院會表決。在參院表決通過後，由於參眾兩院版本不同，將透過兩院協商尋求共識，並各自針對最後版本重新表決通過後，才會送交白宮由總統簽署生效。

美眾院通過國防授權法案 力挺台灣參與2024年環太平洋軍演

美眾院通過國防授權法案 力挺台灣參與2024年環太平洋軍演

美眾院通過國防授權法案 力挺台灣參與2024年環太平洋軍演

美眾院通過國防授權法案 力挺台灣參與2024年環太平洋軍演

（圖／翻攝自 armedservices.house.gov ）

何為環太平洋軍演？

環太平洋軍事演習（Rim of the Pacific Exercise，RIMPAC）始於1971年，自1974年後改為2年1度，並於6至7月間舉行，2022年將邁入第28屆。

環太軍演由美國海軍印太司令部主辦，以及美軍陸戰隊、海岸防衛隊和夏威夷總督轄下的夏威夷國民兵參與。美國也會邀請位於環太平洋地區或以外的國家軍隊參與聯合演習，加強環太平洋地區國家武裝部隊間的互操作（interoperability），以促進區域穩定，確保海上通道安全與全球海洋安全。
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