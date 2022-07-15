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台灣友善耕作！苗栗市八甲示範茶區榮獲園冶獎

苗栗市農會謝錦明總幹事表示，過去苗栗縣種茶面積曾高達2000公頃，卻因工業化發展而逐漸式微，僅剩全盛期的十分之一左右。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/15 09:59
照片由水土保持局提供

照片由水土保持局提供

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）為復興逐漸式微的八甲茶區，行政院農業委員會水土保持局攜手產官學共組茶產業跨域合作策略聯盟，示範推動茶產業復興迄今已第7年，結合科技農業、兼具蓄水灌溉與景觀休憩功能的「八甲茶文化園區」更成為假日遊客遊憩的熱點，今年6月再獲2022年建築園冶獎讚賞。

水土保持局表示，為復興逐漸式微的八甲茶區，從藏水於農、友善耕作、智慧科技、製茶技術、紅茶評鑑、品牌形塑，到茶文化體驗等，已成功吸引20名以上的茶鄉青農回流，帶動20公頃以上茶園復耕，並大幅提升了貓裏紅的優質品牌印象。

苗栗市農會謝錦明總幹事表示，過去苗栗縣種茶面積曾高達2000公頃，卻因工業化發展而逐漸式微，僅剩全盛期的十分之一左右。緊鄰聯合大學的八甲茶園原是縣內重要的紅茶產區，然因灌溉水源貧乏，冬季時常面臨嚴重缺水問題，導致茶樹枯損、茶葉品質下降而廢耕。近年透過水保局輔導建置蓄水農塘及休憩設施後，已確實改善過往的旱澇窘境，讓南勢里茶園復耕、再創新價值的美夢成真，而柔性的營造工法也加深了「貓裏紅」想要與環境生態共榮共好的信念，而積極配合茶改場推動友善耕作，現在復耕後的茶區周邊都還能觀察到石虎、白鼻心、食蟹獴等淺山動物出沒。

水保局台中分局邱啓芳分局長說明，「苗栗市茶產業跨域省水經營示範工程」以開源節流、藏水於農為設計核心，將廢棄雜木堆積如山的荒地重整為蓄水滯洪農塘，並引入南龍坑溪水及聯合大學滯洪池水源，成為可穩定灌溉、支持周邊茶園復耕的重要關鍵，搭配棧橋、環塘步道及打卡意象等休憩設施，營造出與自然生態協調的農塘地景，療癒又舒適的友善空間，帶領遊客親近茶園風情。

水保局李鎮洋局長表示，改造後的八甲茶文化園區也開始發展製茶、品茶體驗服務，更首推於魯冰花開季節到訪。茶農於每年冬末修剪茶樹後將魯冰花撒播種植，直至翌年春茶採收前再翻埋入土成為綠肥，提供茶樹來年生長所需的養分，當整片田野熱烈綻放成鮮黃色的魯冰花海時，茶樹與花海相間的美景，正是推薦遊客來趟茶鄉輕旅行的最佳時機。

台灣友善耕作！苗栗市八甲示範茶區榮獲園冶獎

照片由水土保持局提供

台灣友善耕作！苗栗市八甲示範茶區榮獲園冶獎

照片由水土保持局提供
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更新時間 : 2022-07-15 10:10 GMT+08:00

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