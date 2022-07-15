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「台灣安倍之友會」募款在日本產經新聞刊全版廣告　175台灣人及企業聯名追悼安倍

台灣安倍晉三之友會是在11日推出「敬悼‧感謝安倍晉三前首相」全版廣告緊急招募活動，反應異常熱烈，一天內就達標。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/15 10:02
(圖/福爾摩沙向日葵) 

(圖/福爾摩沙向日葵) 

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 日本産經新聞今天(15日) 在12版刊登全版廣告，有175家台灣企業、團體及個人聯名，追悼和感謝日本前首相安倍晉三，在安倍遺照下方寫著: 安倍是日本邁向偉大國家、最勇敢的領導者，也是「台灣有事，就是日本有事」訴求的真正朋友。

自由時報報導，台灣安倍晉三之友會是在11日推出「敬悼‧感謝安倍晉三前首相」全版廣告緊急招募活動，反應異常熱烈，一天內湧進上百筆捐款。

根據中央社，廣告內容感謝已故日本前首相安倍晉三對世界自由民主貢獻的，並希望繼續推動台日親善友好。

包括前行政院長林全、前駐日代表羅福全等一百多個台灣企業機構、團體與個人，今天在產經新聞刊登全版廣告，對遇刺逝世的安倍晉三表達哀悼。

廣告文指出，相信日本是偉大的國家，向為國奉獻人生、最勇敢的領導者誠摯地致上敬意。提出「台灣有事就是日本有事」訴求的真正朋友，請安息。

謹此沉痛致哀，前首相安倍對世界自由與民主達成的偉大功績，我們絕不會忘記。「我們會延續他的遺志，繼續推動台日親善友好」。

報導引述台灣安倍晉三之友會發起人之一葉建揚表示，今天日本的產經新聞登出175家台灣企業、團體、和個人聯名追悼和感謝安倍晉三前首相的全版廣告，日本讀者及國民感受到台灣的心意及溫暖，再次謝謝大家。

日本前首相安倍晉三7月8日不幸在奈良遇刺身亡，享壽67歲，消息震驚全球。上月甫成立的安倍之友會長陳唐山7/10在節目上表示，將募集費用於日本媒體的頭版刊登廣告，以感謝安倍對台灣幫助，並讓日本人知道「幫忙台灣是正確的方向」。

中央社報導, 安倍晉三之友會長陳唐山接受華視節目「三國演議」訪問，10日晚間播出，談及安倍之友會，陳唐山表示，「身為一個人，人家對我們好要能夠回報，這是最基本的」，在此原則下，由台灣民間組成安倍晉三之友會，並盼安倍能夠在很自然、沒有顧慮的情況下訪台。

陳唐山指出，原本是邀請安倍本月訪台，加上是前總統李登輝逝世兩週年，選擇此時間訪台是一舉兩得，但因疫情、日本參議院選舉等原因，遲遲無法敲定時間。

主持人汪浩詢問，有傳聞安倍晉三之友會將募集費用，購買日本產經新聞網的頭版，以表達對安倍的思念，並在台灣舉辦相關追思活動。

陳唐山表示，為了感謝安倍多年來對台灣的幫助，安倍晉三之友會確實想要登廣告，充分展現台灣的感謝，讓日本人、安倍的家屬知道「幫忙台灣是正確的方向」，並希望籌措獎學金鼓勵日本年輕人來台訪問或留學，透過民間力量來強化兩國的感情。

日本產經新聞台北支局長矢板明夫在節目也提到，安倍晉三提出的「台灣有事，就是日本有事」這句話，在國際政治的殘酷鬥爭及現實主義下，身為一名外國政治領袖能夠用簡單有力的語言去挺台，在人類史上很少見，也感動許多台灣民眾。

矢板明夫表示，安倍的逝世將會造成巨大的政治空白，因為需要很長的時間去整合日本所有親台派議員，就算統整所有親台派議員，能發揮多少力量仍是未知數。

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