打造台灣友善高齡生活環境！臺東場：多肉植物照顧可促進長者健康

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）為發展具有地方特色的綠色照顧，營造友善高齡生活環境，行政院農業委員會台東區農業改良場與長濱鄉農會合作，於27日至28日在長濱鄉農會綠色照顧站及真柄活動中心舉辦「多肉植物組合盆栽入門及進階班研習」，希冀長者在每日照顧的過程中，對生活有新的期待與希望走入人群。

台東場陳信言場長表示，農委會所推動的綠色照顧政策是以健康促進為核心，發展綠飲食、綠療育及綠照顧三大主軸，其中的綠療育是各試驗改良場很好切入的領域，台東場自去(2021)年到今(2022)年均以多肉植物做為規劃綠療育課程的素材，透過視覺、聽覺、嗅覺、觸覺等感官體驗，可達到舒壓的效果，因多肉植物的葉片外型非常豐滿且小巧可愛，報名踴躍參加合計50人。

台東場說明，該次課程入門班包含「認識多肉植物組合盆栽與手作體驗」、「多肉植物組合盆栽照顧技巧與手作體驗」等內容；進階班則包含「立式多肉植物組合盆栽與手作體驗」、「立式多肉植物組合盆栽照顧技巧與手作體驗」等內容，介紹多肉植物的特性、品種、病害及如何栽培管理，並提供盆栽及製作掛立式花圈等體驗操作。

台東場還說，參與13和14日的學員們課後給予正面的肯定，均表示能學習多種專業知能，也增加植物種植的經驗。講師針對如何照顧多肉植物做詳細解說並且提醒學員需注意的重點與技巧，學員們皆認為多肉植物不僅能美化環境，使心情愉悅，也能與身邊的人分享樂趣，藉此增進人際之間的互動。

較年長者學員們也表示，這次多肉植物手作課程，體會到的不僅是種植的快樂，這樣的經歷也是極具新奇且溫暖的回憶。

臺東場也期待高齡者藉由多肉植物的互動與體驗，讓長者快樂學習，提升身心健康，並拓展農業的多功能價值。