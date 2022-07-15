【光天化日•行刑式轟頭】台灣南投康建生技4死1傷槍擊案　親友懷疑離職員工犯案

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）一名男子昨(14日) 持槍闖進草屯鎮康建生技公司犯下4死1傷槍擊案，重傷者是負責人賴敏男，親友指出，犯嫌體型很像一名前員工，加上熟悉公司內部，他懷疑凶嫌是這名離職員工。警方漏夜緝捕犯嫌。

南投縣草屯鎮康建生物科技公司昨下午發生槍擊案，一名男性犯嫌持槍鎖定公司負責人賴敏男等人行刑式轟頭，造成賴敏男約70歲弟弟、劉姓男課長、賴敏男約40歲女兒、約45歲張姓女員工死亡，賴敏男則是重傷，轉送台中榮民總醫院搶救，光天化日發生4死1重傷槍擊案震驚全國。

根據高等法院台中分院刑事判決，李姓男子民國101年9月3日至102年10月27日在草屯鎮康建生技公司擔任生產課員，直屬主管是洪姓女課長，雙方屢因操作機器問題發生齟齬因而心懷恨意，103年2月李男基於殺人故意，手持鐵棍在公司旁等候洪女路過，接著持棍猛擊頭部並大喊「打死妳」。

李男當時被依殺人未遂罪嫌起訴，法院審理時，賴敏男、劉姓課長、張姓女員工等人都曾當證人，支持被打的女課長。昨發生槍擊案後，有親友看照片指犯嫌體型與這名李男極為相似，且犯案時熟知公司內部格局及賴敏男上班動向，因此，他研判犯嫌八九不離十就是李姓男員工。

這名親友表示，50多歲李男住在康建公司附近，脾氣暴躁，也曾因行車細故與他人衝突，且李男會記仇。他認為凶手對公司內部空間熟門熟路，應是熟人或離職員工所為，他原本要找賴敏男買牛樟芝萃取產品，只差20分鐘，就可能也命喪槍下。

這件4死、1傷槍擊案，造成公司負責人賴敏男重傷，及胞弟、女兒、2名員工死亡，案發現場分為2處，距離約百公尺，犯嫌埋伏3、4小時疑鎖定狙殺賴敏男。

中央社報導, 檢警初步調查，槍手午後先至距離廠辦約百公尺的倉庫兼資材室，以手銬控制賴敏男弟弟、劉姓男課長，接著在資材室等待賴敏男現身，但經過3、4小時仍等不到人，於是犯嫌先槍殺這2人，接著傍晚5時多利用員工下班時間走進大門並說「我找賴博士」便大搖大擺闖進康建公司辦公室。

生技公司員工指出，犯嫌為男性，身高約180公分，體格精壯，犯嫌闖進辦公室後，將尚未下班的員工趕進廁所，喝令交出手機並說「放心，我不會傷害你們」，之後便對賴敏男、賴的女兒、張姓女員工頭部開槍，由於犯案槍械疑裝有滅音器，有當事員工指「沒有聽到槍聲」。

轄區南投縣警察局草屯分局長康健浚接受媒體聯訪表示，昨下午接獲報案指稱，康建公司發生命案釀4死、1傷，警方掌握槍手戴帽子、蒙面騎機車往草屯鬧區方向逃逸，調閱路口監視器循線緝捕，確切開槍發數待鑑識單位進一步釐清，不過初步勘驗被害者多為頭部中槍，槍械裝有滅音器。

這是內政部警政署長黃明昭上任後首件重大命案，內政部長徐國勇立即指示警政署全力調查、緝拿歹徒歸案，黃明昭昨晚間10時多抵達案發現場並受訪表示，歹徒光天化日犯案，膽大妄為，沒有人性開槍殺人，非常可惡，警方一定會將犯嫌繩之以法。黃明昭在場指揮偵辦持續至今天凌晨。

南投地方檢察署發布新聞稿表示，案發現場為某生物科技公司倉庫及辦公室，倉庫陳屍2男、辦公室陳屍2女，辦公室另有1男重傷送醫急救，掌握凶嫌1人，指揮警方漏夜追查；南投縣長林明溱則說，對暴行表達最嚴厲譴責，要求警局全力查緝，務必在最短時間破案，絕不容許任何暴力行為。

案發後除縣警局鑑識單位到場採證，刑事局也派員南下採集微物跡證等，鑑識工作直到今天凌晨大致結束，後續由南投殯儀館業者派車將遺體陸續移走；目前草屯警方已掌握犯嫌身分及逃竄路線，持續漏夜配合刑事局中部打擊犯罪中心、台中警方，前往台中市等地搜捕犯嫌。