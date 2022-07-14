Omicron最新變種BA.2.75韓國現蹤　首例本土個案「無海外旅遊史」

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）Omicron再進化，又變異出另一種擴散速度超快的病毒BA.2.75，在歐美多國現蹤後，南韓官方今（14）日證實境內出現首例本土個案。

引述韓媒報導，這名個案為仁川市的一名60多歲男性，於7月8日發病，11日確診，目前於家中接受治療。仁川市衛生環境研究院進行隨機抽驗後，發現個案疑似感染BA.2.75病毒，最後經疾管廳針對樣本進行全基因序列檢測，確認為該變異株。

據防疫部門疫調後發現，個案無海外旅遊史，因此推斷BA.2.75病毒可能已在社區擴散。

Omicron亞型變異株BA.2.75又被稱為「Centaurus」，於5月初在印度首次被發現，短短2個月已在美國、德國、澳大利亞、日本、紐西蘭、加拿大等10多個國家現蹤。

科學家指出，該變異毒株的傳染性和免疫逃逸能力高於BA.5，但尚不清楚是否會提高重症或致死率，也無法斷定是否將成為下一個主流病毒株。

亞洲地區首例本土個案是在日本神戶，個案為一位40多歲女性，6月24日因出現發燒等症狀就醫而確診，市府採集這名女性檢體進行基因定序，確認感染的病毒株是BA.2系統的BA.2.75。

這名女性患者在發病前14天內無海外旅遊史，也未與有海外旅遊史的人接觸，因此神戶市政府「不能否定社區傳播的可能性」。