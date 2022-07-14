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台灣首例！台大團隊細胞治療 10歲血癌女童重獲新生

By 醫藥組, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/14 18:02
台大醫院14日上午舉行記者會，慶祝台灣首例正式接受CD19 CAR-T細胞治療的癌症病童亭亭（右3）重獲新生。（圖／中央社）

台大醫院14日上午舉行記者會，慶祝台灣首例正式接受CD19 CAR-T細胞治療的癌症病童亭亭（右3）重獲新生。（圖／中央社）

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）台灣醫學里程碑！台大醫院今（14）宣布，完成台灣首例CD19 CAR-T細胞治療，助10歲女童擺脫急性淋巴性白血病，重獲新生！

2012年，全球首例借助CD19 CAR-T細胞治療根除急性淋巴性白血病癌細胞的案例，是美國小女孩Emily，如今10年過去Emily健康無虞，而台灣小女孩亭亭近日也藉著同樣的治療技術，獲得新生。

今年4月，台大醫院率先成為台灣首家可提供正式臨床使用CD19 CAR-T細胞治療的醫學中心，患有急性淋巴性白血病的亭亭則成為台灣首位接受正式CD19 CAR-T細胞治療的患者。

台大醫院小兒部主任李旺祚表示，癌症是兒童的第2大死因，台灣每年約有500位新發病癌症兒童，其中約2成為「兒童B細胞急性淋巴性白血病」，儘管8成5的患者在第一線治療都有成效，但仍有1成5的治療反應不佳或復發。

亭亭6歲罹癌後經歷3年的化療和藥物治療，然而部分藥物會引發癲癇，治療過程一波三折，停藥3個月後發現癌症復發，改採細胞治療。醫療團隊採集其血液，送至的諾華藥廠位於瑞士的實驗室存放，經由基因工程，將癌細胞上的標靶植入T細胞，改造後送回，回輸到婷婷身上，前後花費數月時間。

台大醫院血液腫瘤科醫師周獻堂表示，亭亭接受細胞治療前，骨髓檢體皆有殘存癌細胞，輸注後已完全偵測不到，是全台第一個接受治療且完全康復個案。

CAR-T細胞是嵌合抗原受體T細胞（Chimeric Antigen Receptor T Cells）的簡稱，CD19 CAR-T細胞治療適用於難治與復發型的「B細胞急性淋巴性白血病」與「B細胞淋巴瘤」患者。治療過程仰賴高技術的基因工程，先從患者體內分離出T細胞，並透過基因改造，在T細胞上安裝可以鎖定癌細胞的導航標靶，籌措1支可精準、持續消滅癌細胞的免疫大軍，1次性注射即有望帶來治癒希望。

然而先進的醫療科技隨之而來的是高昂的代價，目前台灣健保並未給付，自費治療花費高達1千萬。
急性淋巴性白血病
細胞治療
CD19 CAR-T細胞治療
台大醫院

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