讓孩子閃閃發光! 計畫審查、教學實踐、成果發表 新北推國小課程亮點

108課綱上路第3年， 新北市政府教育局推出校訂課程亮點計畫，13日辦理110 學年度第2學期校訂課程亮點學校頒獎暨成果發表，共計石門、 興仁、介壽、新興、德音、重陽、海山、文德、復興、三峽、鳳鳴、 秀山和山佳等13所國小獲獎，透過計畫審查、教學實踐、 成果發表三階段，發掘學校課程特色亮點， 進而作為各校觀摩之典範。

教育局表示，新北市幅員廣闊，學校特色多元， 為展現新課綱素養導向及學校本位課程發展的理念， 並落實學生為主體的適性學習，新北市的國小依據學生特質、 師資專長、社區環境、資源性質及教育趨勢等條件， 研發並實施具有教育價值性、在地文化性、 創意特殊性的校訂課程內涵。校訂課程亮點計畫包括教師的素養教學 設計與實施、跨領域/協同教學設計、素養評量、教師團隊參與、 自主學習五個教學專業面向，打造新北市學校課程的特色與亮點， 要給孩子最優質的教育。

文德國小校長李慧美表示， 希望透過校訂課程讓孩子在課程中貼近自然生態及熱愛閱讀並走向國 際，因此課程主軸為生態美、智慧愛、創藝秀、國際嗨， 並創造任務河流來呈現文德孩子的學習任務。 這次獲選的跨領域課程由三年級校訂文史課程結合藝術課程， 共同探索板橋在地廟宇，並以繪畫及造型創作進行記錄， 孩子能對在地的廟宇侃侃而談，是一次成功的跨領域教學。

石門國小校長蔡清寬以臺灣極北的豐富海洋資源， 帶領教師團隊發展校訂課程，並且以「石」在有情、獨「門」絕活、 別有「洞」天，發想跨域海洋主題課程。 低年級在老師精心規劃的課程中，認識學校海堤邊的「水黃皮」， 並跨域進行水黃皮的童詩仿作、閩南語唸謠、果實吊飾、樹皮拓印、 拼貼畫創作等，最後每位學生分享並發表自己製作的小書成果。 孩子們藉由五感體驗生活周遭的事物，再透過美感創作、 分享及發表，培育帶著走的能力與熱愛在地的態度， 實踐十二年國教素養教學的精神。

教育局長張明文表示， 新北市每學期皆會邀請課程專家針對各校課程計畫進行審查、 建議及輔導，培養學校課程發展能力。為推動新課綱， 新北市每年補助約600萬元，致力推動前導學校、教師培訓、 成果發表等，未來將持續透過優化課程計畫審查、落實教學實踐、 擴大成果發表等策略，讓各校在課綱規範下發展特色， 提供學生多元學習適性發展，每個學校是一個亮點，讓課程亮點， 點亮新北教育。

石門國小水黃皮樹皮拓印。(照片來源：新北市教育局提供)

石門國小認識水黃皮種子並進行吊飾製作教學。(照片來源：新北市教育局提供)

新北推國小課程亮點 讓孩子閃閃發光，圖為文德國小進行校訂課程。(照片來源：新北市教育局提供)