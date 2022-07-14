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打破框架！台灣藝術家用原子筆及便利貼畫畫　誠品畫廊聯展探生命本質

By 劉怡均, 台灣英文新聞－記者
2022/07/14 17:22
誠品畫廊自即日起至7月30日舉辦鄭帛囪及劉文豪聯展。(圖/誠品畫廊)

誠品畫廊自即日起至7月30日舉辦鄭帛囪及劉文豪聯展。(圖/誠品畫廊)

（台灣英文新聞/藝文組 台北採訪報導）誠品畫廊舉辦鄭帛囪及劉文豪聯展，兩人展示完全不同風格，共56件創作，傳達對藝術與社會「框架」的小抗議，自即日起展至7月30日。

現年40歲的藝術家鄭帛囪，打破一般對於繪畫高不可攀的刻板印象，從國中開始就使用原子筆、麥克筆等文具畫在便條紙上，現在於誠品畫廊展出約50件的系列創作，每一件10cmＸ10cm的黃色或紫色便條貼，經過藝術家巧手後都成為一個美麗小宇宙，抽象繪畫主題包含人物及風景，有時則來自作者自己的想像。

打破框架！台灣藝術家用原子筆及便利貼畫畫　誠品畫廊聯展探生命本質
鄭帛囪(圖/誠品畫廊)

打破框架！台灣藝術家用原子筆及便利貼畫畫　誠品畫廊聯展探生命本質
(圖/誠品畫廊)

鄭帛囪於2007年畢業於國立台北藝術大學美術系，此次展出2013年至2022年間的作品，鄭帛囪在國、高中開始就常在課本或考卷上塗鴉，就讀大學期間，相較於在美術教室「很正式地畫圖」，更偏好在咖啡館自在作畫，繪畫不只呈現他信手拈來的創意，也保留了單純初心。

鄭帛囪表示，「他邊畫邊看，沒有特定的目標，也可能最後跟一開始畫的東西不一樣，有時也可能只是在塗顏色。」看似隨興的塗抹，卻因原子筆、麥克筆等文具不易混色的條件限制，帶來繪畫技巧上的挑戰。

打破框架！台灣藝術家用原子筆及便利貼畫畫　誠品畫廊聯展探生命本質
劉文豪(圖/誠品畫廊)

另一位展出藝術家劉文豪於1995年生，雙手因妥瑞氏症會不自主顫抖，加上患有異位性皮膚炎，皮膚會發癢並留疤，他透過繪畫狂暴的線條回應身體的疼痛經驗，鮮明色系如同傷口結痂後凹凸的表面，相較於鄭帛囪的低調與安靜，劉文豪的創作傳達出旺盛的生命力，試圖找尋創作及生命的自由本質。

劉文豪展出2022年發展的「盆景」系列：《常青》、《故障檢測》等3組件。他認為「盆景很像人」，那些外力就像社會框架對人施以規範束縛，因而開始利用「盆景」來做圖像的發展，如：《故障檢測》3幅畫作描繪的是，將植栽的根修剪後會慢慢長成截然不同的模樣。

詳情請前往線上展廳臉書查詢
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更新時間 : 2022-07-14 17:52 GMT+08:00

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