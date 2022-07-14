中印邊界爭議會談前夕　達賴喇嘛出訪拉達克　時機敏感引臆測

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）流亡印度的藏人精神領袖達賴喇嘛14日出訪拉達克（Ladakh），也就是中國與印度於2020年發生流血衝突的所在地。由於時機敏感，引起外界臆測印度是否有意在邊界爭議打「西藏牌」。

中央社引述藏人行政中央（CTA）官方媒體「今日西藏」（Tibet Today）報導，達賴喇嘛今天上午啟程訪問拉達克，自全球爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情以來，達賴喇嘛均以視訊方式與外界聯繫，或是在住所接見貴賓，而此行是他首次離開位於達蘭薩拉（Dharamshala）的住所。

據了解，達賴喇嘛是在藏傳佛教赤瑟寺（Thiksay Monastery）的邀請下，同意出訪。

另一方面，印度媒體「論壇報」（The Tribune）則說，達賴喇嘛預計經過兩天的跋涉後抵達拉達克，可能停留1個月在當地講道。

達賴喇嘛1959年從西藏拉薩出逃印度，之後在印度的達蘭薩拉成立藏人行政中央，也就是西藏流亡政府。印度支持達賴喇嘛與流亡藏人之舉，被北京指責為「干預中國內政」。

拉達克位於印度的查摩與克什米爾省（Jammu and Kashmir），是媒體管制區，欲前往採訪需事先提出申請。達賴喇嘛上次訪問拉達克已是2018年，當時北京向印度提出抗議。

印度與中國2020年6月在拉達克的加萬谷（Galwan Valley）發生士兵鬥毆，印方20人身亡、中方死傷人數不明，此後兩國加強邊界兵力部署，關係陷入緊繃。新德里多次表示，邊界爭議不解決，兩國關係就無法正常化。

衝突後，中國與印度迄今召開了15輪軍長級會談，但在第13輪之後陷入僵局。

印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）和中國外交部長王毅，上周在G20外交部長會議的場邊舉行會談，同意儘快舉行第16輪的軍長級會談。

有媒體引述消息人士報導，第16輪軍長級會談預定7月17日舉行，因此達賴喇嘛此刻的出訪，被部分觀察人士猜測為印度政府可能有意重打「西藏牌」，在邊界議題上向北京施壓。