假日來漁人碼頭 品咖啡體驗特色DIY

夏天到了，小孩也放暑假了， 還在煩惱假日遛小孩要去哪裡嗎?位於淡水漁人碼頭的「 等一個人咖啡」和「魚藏文化館—SHOW233畫室」 是您半日遊的好選擇， 能讓您品嘗咖啡的香氣及讓孩子體驗藝術的薰陶，經歷不一樣的週末 !快趁著週末假日，脫離平日忙碌的生活， 來淡水漁人碼頭漫遊咖啡與藝術之間!

淡水漁人碼頭的「等一個人咖啡」，是電影《等一個人咖啡》 裡咖啡館實體店的加盟店，寧靜氛圍搭配電影裡聞名的「 老闆娘特調」，店內咖啡的基底堅持只使用義大利BIALETTI 摩卡壺來煮，並用創意調配出許多咖啡特調品項， 組合出合拍的好味道，而且咖啡特調的名字別具巧思，絕對讓您驚豔 !在您品嘗咖啡的同時，可以讓孩子到咖啡店對面情人橋旁的「魚藏文化館—SHOW 233畫室」來體驗一下特色樂趣，來這裡免繪畫基礎、免準 備畫具顏料，現場還有老師親切教學指導， 並提供多元素材隨到隨畫，每次只要500元，除了自助繪畫外， 加價即能升級製作帆布包、雨傘、風箏等，任何人都能輕鬆上手， 您也可以與孩子一同揮灑藝術細胞，享受親子塗鴉、DIY製作與眾 不同隨身物件的樂趣!此外，畫室內外充滿可愛動物彩繪牆， 也可讓您畫畫之餘，美照拍不完!

新北市漁業處表示，疫情稍趨穩定， 淡水漁人碼頭是近市區且很適合親子同遊的好地方， 假日來場咖啡與藝術之旅，豐富有趣而不乏味!結束後還可以帶著孩 子到溜溜帽遊樂場遊玩及尋找隱身在漁人碼頭內的兩座幾米女孩藝術 裝置，或是穿越情人橋漫步木棧道， 欣賞漁港風情及漁人碼頭專屬的絕美夕陽， 也可以在有滿滿美食及特色商品的木棧道下商店街用美食祭奠五臟廟 ，而港內如白色風帆的情人橋，至夜間搖身一變， 散發出五彩燈光伴隨著特色音樂， 夜間讓漁人碼頭日不落持續嗨漁港。歡迎您週末來漁人碼頭，跟孩子 一起分享在回憶中屬於自己的純真年代，揮灑藝術魂， 畫中作樂除去平日裡的一身疲憊，順道也品嘗看看《等一個人咖啡》 電影裡的特調咖啡!

照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供

照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供

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