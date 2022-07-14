國際權威測速Speedtest®公布 中華電信連續五年行動網速No.1

中華電信行動網速屢獲國際權威肯定、捷報頻傳！ 國際權威測速領導品牌Ookla®旗下知名網站Speedtes t® 於今(7/14)日公布台灣Speedtest® Award行動網速量測報告。中華電信榮獲台灣首座「 連續五年台灣行動網速冠軍」(Fastest 5 Years in a Row Award in Taiwan)，並再度蟬聯2022上半年台灣「 5G網速第一名」(Fastest 5G Mobile Network)、「行動網速第一名」(Fastest Mobile Network)共3項大奬，再次展現中華電信擁有4G/ 5G最大頻寬、行動寬頻最佳涵蓋及最多基地台的優勢，採用5G C-RAN機房集中維運及大數據精準建設的領先工法， 充分整合資源及提升效率；持續加速加量建設行動網路，由點、線、 面構成綿密涵蓋，達成5G和行動寬頻網速全面稱霸的目標。

中華電信董事長謝繼茂表示，身為國內電信領導品牌， 中華電信以領先的技術、紮實的網路建設，提供優質、 有感的服務體驗，獲得千萬客戶的支持與肯定； 再次獲得國際權威測速Speedtest®認證『 5G網速第一名』及『行動網速第一名』並獲首座『 連續五年台灣行動網速冠軍』的殊榮， 實踐以客戶為中心的服務理念。中華電信將持續建構行、固網融合， 以高品質的5G及光纖寬頻網路，提供消費者嶄新的應用服務體驗、 多元資費方案及豐富的影視服務，引領全民邁向智慧科技新生活， 為台灣後疫情時代再創新局。

Speedtest®係分析2022上半年實測數據， 中華電信以最高分獲得「5G網速第一名」大奬；在最受矚目的「 5G下載速度」網速體驗，拿下高達399.71 Mbps，為全台唯一下載網速超越300Mbps的業者。同時， 在消費者和手遊族群最在意的「5G上傳速度」和「延遲度」 均為業界之冠，提供客戶全台最有感的5G服務。 另經過Speedtest®網站超過4百萬筆消費者實測數據分析 ，中華電信以最高分再度蟬聯2022上半年台灣「 行動網速第一名」大奬，並已連續五年榮獲國內行動網速第一( 2018~2022)之榮耀， 再次印證客戶對使用中華電信行動網路服務的真實感受，實至名歸。

中華電信將持續加速、加量5G建設、擴大全台5G通信涵蓋， 提供客戶國際頂尖的5G行動網路服務，再創品質巔峰！