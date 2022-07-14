新北61所國中小開設暑期特教專班　關照孩子學習也減輕家長負擔

新北市今(2022)年暑假陸續開辦暑期特教專班， 有國小45校、國中16校共61校，總計照顧超過400位中重度 的特教學生。暑期專班不但成全學生期待到校上課的願望， 大大減輕父母的照護壓力，也讓平時就讀集中式特教班的中重度特教 學生有個難忘愉快的暑假。

教育局表示，每年暑假期間，特教老師除了畢業學生轉銜、 各項專業治療及服務申請等工作，還忙於新學期課程的備課和教師研 習進修等活動。不過，教師們最放心不下的， 仍是集中式特教班孩子，因此許多學校開設暑期專班，關照孩子的照 顧與學習。其中，八里國小、三峽國小、大崁國小、安坑國小、 成功國小、碧華國小、深坑國小、錦和國小更是整整兩個月開設滿8 週的暑期專班，不僅讓特殊生的家長能安心工作， 學生在暑假期間更能持續地進行學習。

新莊國小校長張信務表示，中重度特殊需求學生不易找到願意接納且 合適的安親場所，接近暑假家長就開始擔憂孩子安置問題， 老師也擔心若學生整個暑假待在家中，很容易各項能力就會退化， 因此學校年年開設特教專班，讓特教孩子能安心學習開心過暑假。

各校暑假專班的課程除了豐富的課綱八大領域課程學習外，特教老師 也會更能因應學生的需求進行課程設計，包含生活管理、 功能性動作訓練、社會技巧等，讓學生持續練習運用大、 小肌肉能力，幫助其維持身體機能。

另外，特教老師也會運用常見的遊戲素材，像是一起拼接小球軌道、 或是釣魚遊戲等，除了能讓學生練習手、 眼協調及訓練肌肉控制能力外，也能增進學生團隊合作的人際能力。 或者結合專長規劃更多元的課程，像是埔墘國小的特教班老師在暑假 期間教導茶道，讓學生練習泡茶、倒茶、品茶， 透過多元的感官刺激提升學生對茶文化的認識並增進生活自理能力。

樹林高中黃文璿組長表示，開設暑期班會增加許多行政事務， 包含尋覓師資、規劃課程、經費申請等， 不過看到學生參與課程快樂的表情，再辛苦也值得。 孩子就讀樹林高中國中部的陳媽媽表示， 去(2021)年因為疫情嚴峻而停辦暑期專班， 孩子在家兩個月真的缺少許多學習機會，為了照顧重度障礙的孩子也 不得不請假在家陪同。今年恢復開辦暑期專班，真的幫了很大的忙， 很欣慰每日看見孩子每天開心地去上課。

教育局長張明文表示， 感謝特教教師願意在暑假為學生開設多元課程， 透過暑期專班的開辦，不僅與家長一起承擔照顧特殊生的責任， 補回疫情期間學習進度，更落實照顧特殊生的理念，讓孩子從多元學 習中進步成長。

照片來源：新北市教育局提供