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微軟創辦人比爾蓋茲拋震撼彈！將捐出所有財富　退出富豪榜

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/14 16:46
比爾蓋茲捐200億美金給基金會(圖/美聯社)

比爾蓋茲捐200億美金給基金會(圖/美聯社)

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）億萬富翁比爾蓋茲（Bill Gates）昨(13)日表示，他將捐200億美金給他與前妻共同創辦的慈善組織「比爾及梅琳達蓋茲基金會」（Bill and Melinda Gates Foundation。

微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）連續13年蟬聯「世界首富」寶座，稱霸《富比士》全球富豪榜，昨日在推特連發3篇貼文拋出震撼彈，「展望未來，我計劃將我幾乎所有的財富都捐給基金會。我的排名將會下降，最終退出世界富豪榜」。

綜合外媒報導，蓋茲擔心全球因新冠疫情、俄烏戰爭等因素造成的「重大痛苦」，他宣布本月已將200億美元轉入基金會的絹贈基金，使基金會在2026年前的年度支出達90億美元。

蓋茲說，他希望其他身居高位的人也能在這一刻站出來。該基金會主要關注旨在改善全球健康、性別平等和教育等問題的慈善捐贈。

蓋茲在聲明中指出，「儘管過去幾年全球遭遇了巨大的挫折，但我看到了全世界令人難以置信的英雄主義和犧牲，我相信進步是可能的。我希望透過給予更多，可以減輕人們現在面臨的一些痛苦，並幫助實現基金會的願景，讓每個人都有機會過上健康富有的生活。」

註：今日美金台幣匯率約為1：29.866

微軟創辦人比爾蓋茲拋震撼彈！將捐出所有財富　退出富豪榜
（圖翻攝自BillGates推特）
比爾蓋茲

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