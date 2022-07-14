Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 運動娛樂

南韓「恐怖女王」徐令姬睽違4年再搞鬼 《邪門》片場傳靈異：「不明電話聲響起」

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/14 16:35
今夏唯一在台上映的南韓鬼片《邪門》，即將在明（15）日於台灣駭人獻映。《邪門》由「恐怖女王」之稱的徐令姬主演。（圖／采昌國際多媒體）

今夏唯一在台上映的南韓鬼片《邪門》，即將在明（15）日於台灣駭人獻映。《邪門》由「恐怖女王」之稱的徐令姬主演。（圖／采昌國際多媒體）

（台灣英文新聞／娛樂組　綜合報導）農曆７月將至，鬼屋電影接續在台上映，不僅有國片《民雄鬼屋》，更有韓國電影《邪門》。徐令姬睽違４年之後，再度以鬼片回歸大銀幕的作品，她透露自己將在片中拋棄良善，以崩潰的「黑化」反轉演技示人；此外，導演也透露拍攝過程當中，竟出現「不明電話聲響起」的靈異現象，讓在場所有人不寒而慄。

今夏唯一在台上映的南韓鬼片《邪門》，即將在明（15）日於台灣駭人獻映。《邪門》描繪一家人因為搬到郊區空房，卻在新家中慘遭惡靈騷擾引發一連串的家庭悲劇。本片改編自「恐怖小說大師」全建宇的同名獲獎小說作品，他擅長以現實恐怖為基礎，將整個社會問題，以及南韓人民的情緒融入到作品當中，讓他因此有「南韓史蒂芬金」的美譽。

曾推出超過40多部恐怖小說的全建宇，不僅以本作榮獲2019年「恐怖屋」原創故事肯定，更在小說籌備階段，就確定拍成電影，讓小說與電影的發行進度同步，成為南韓影壇的創新嘗試。從籌備階段就展現非比尋常的態勢，更為這個充滿魅力的恐怖故事作出背書。

本片的演員陣容也讓人眼睛一亮。透過《煉獄島》等片成為忠武路演技派演員，更有「恐怖女王」之稱的徐令姬，將在片中飾演神經衰弱前的妻子，展現令人不寒而慄的演技。曾演出《沒有你的生日》、有「冉冉升起的演技天才」美名的童星金甫珉，則飾演徐令姬的女兒，兩人展現出光彩奪目的默契。此外，個性派演金珉才則飾演丈夫一角，為劇情增添份量。

徐令姬《邪門》撞鬼神經衰弱 啃破餐盤生吞內臟驚呆觀眾

《邪門》以毛骨悚然的恐怖氛圍、衝擊人心的場面調度、令人窒息的沉浸式恐懼，創新南韓恐怖電影層次，更讓許多觀眾將本片讚譽媲美《厲陰宅》（The Conjuring），將在農曆七月鬼門開之前，搶先為觀眾帶來刺激五感的壓倒性恐懼。

就像日本電影《咒怨】，或是Netflix影集《鬼入侵》（The Haunting of Hill House）一樣，本片是一部將「家」作為主體的恐怖電影，然而卻是南韓電影的罕見嘗試。故事以南韓民眾熟知的「五鬼宅」風水為素材，描述一個家庭不情願地搬到僻靜的空房，卻因為打開一扇不應該開啟的禁忌之門，讓全家面臨可怕的厄運。

《邪門》從韓國特有的恐怖型態出發，從風水、地理角度切入，透過不同人物的視角，立體展現出家人之間的悲劇事件，也讓本片有別於傳統日式或美式的鬼屋電影。

尤其片中一幕徐令姬做飯給家人吃的場景，原本應該美味的佳餚，結果竟是一盤盤血淋淋的生肉與內臟。只見她開始如著魔般噁吃生肉，甚至飢腸轆轆地拿起盤子狂舔，任盤中的鮮血流滿臉，還把盤子咬破在嘴裡咀嚼，勢必以強烈的衝擊力吸引觀眾目光。

《邪門》拍攝現場傳靈異 電話線拔掉電話聲卻自動響起？！

畢竟《邪門》是鬼片，讓媒體好奇拍攝現場是否有靈異事件發生？導演姜東憲回憶：「一場男主角金珉才去房屋公司的場面，當時明明拔掉了電話線，但電話竟然在金珉才說台詞當下響了起來。我當下生氣說為什麼沒好好檢查，結果當他說到同一句台詞的時候，電話聲竟然又響起來了…。」一席話也讓在場所有人不寒而慄。
邪門
韓國
徐令姬

相關新聞

台灣最可怕！《咒》擠進Netflix全球非英語電影前十名　《邪門》、《民雄鬼屋》鬼片推薦片單搶先看
台灣最可怕！《咒》擠進Netflix全球非英語電影前十名　《邪門》、《民雄鬼屋》鬼片推薦片單搶先看
2022/07/13 17:30
韓國觀光簽證改一年多次 無需財力證明可直接臨櫃辦理
韓國觀光簽證改一年多次 無需財力證明可直接臨櫃辦理
2022/07/07 16:11
〈時評〉帶職參選何時休？
〈時評〉帶職參選何時休？
2022/07/02 12:05
韓國炸雞年糕醬料防腐劑超標、泡麵驗出致癌物　中國猴頭菇第15次出包　遭食藥署退運銷毀
韓國炸雞年糕醬料防腐劑超標、泡麵驗出致癌物　中國猴頭菇第15次出包　遭食藥署退運銷毀
2022/06/28 16:32
韓國開放外國旅客自由行 台灣人實際入境過程曝
韓國開放外國旅客自由行 台灣人實際入境過程曝
2022/06/25 15:50

更新時間 : 2022-07-14 17:51 GMT+08:00

最受歡迎

台灣2022年萬安演習7/25至7/28分區實施　北中南3個里模擬「戰時狀況」人員離車疏散
台灣2022年萬安演習7/25至7/28分區實施　北中南3個里模擬「戰時狀況」人員離車疏散
幼兒莫德納須打兩劑、7/21起開打　4歲以下BNT到貨日未定　台灣指揮中心：建議先打莫德納
幼兒莫德納須打兩劑、7/21起開打　4歲以下BNT到貨日未定　台灣指揮中心：建議先打莫德納
地球軌道上最大人造物體！台北天文館：國際太空站將飛掠台灣夜空
地球軌道上最大人造物體！台北天文館：國際太空站將飛掠台灣夜空
【讓愛情不期而遇】台灣內政部推9梯次單身聯誼催婚•7/11開始報名
【讓愛情不期而遇】台灣內政部推9梯次單身聯誼催婚•7/11開始報名
〈時評〉安倍先生倒下 要有更多的「安倍」站起來
〈時評〉安倍先生倒下 要有更多的「安倍」站起來
快抬頭看！2022最大「超級滿月」今登場　還有劃過天際的「超亮星星」
快抬頭看！2022最大「超級滿月」今登場　還有劃過天際的「超亮星星」
台北市副市長黃珊珊宣布: 明年112年恢復發放「重陽敬老金」1200元
台北市副市長黃珊珊宣布: 明年112年恢復發放「重陽敬老金」1200元
台南跳來的？北台灣最古老「昇平戲院」前驚見殭屍　當地人預告6殭屍聚會地點曝光
台南跳來的？北台灣最古老「昇平戲院」前驚見殭屍　當地人預告6殭屍聚會地點曝光
【閃電日本行】賴清德至前首相安倍晉三家弔唁•11日以家屬親友身分到增上寺上香　12日晚返台
【閃電日本行】賴清德至前首相安倍晉三家弔唁•11日以家屬親友身分到增上寺上香　12日晚返台
【更新】餐敘中突癱軟•台北市副市長蔡炳坤腦中風緊急開刀 「生命無虞」未來一週為關鍵觀察期
【更新】餐敘中突癱軟•台北市副市長蔡炳坤腦中風緊急開刀 「生命無虞」未來一週為關鍵觀察期