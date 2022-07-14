南韓「恐怖女王」徐令姬睽違4年再搞鬼 《邪門》片場傳靈異：「不明電話聲響起」

（台灣英文新聞／娛樂組 綜合報導）農曆７月將至，鬼屋電影接續在台上映，不僅有國片《民雄鬼屋》，
今夏唯一在台上映的南韓鬼片《邪門》，即將在明（15）日於台
曾推出超過40多部恐怖小說的全建宇，不僅以本作榮獲2019年「恐怖屋」原創故事肯定，更在小說籌備階段，就確定拍成電影，讓小說與電影的發行進度同步，成為南韓影壇的創新嘗試。從籌備階段就展現非比尋常的態勢，更為這個充滿魅力的恐怖故事作出背書。
本片的演員陣容也讓人眼睛一亮。透過《煉獄島》等片成為忠武路演技派演員，更有「恐怖女王」之稱的徐令姬，將在片中飾演神經衰弱前的妻子，展現令人不寒而慄的演技。曾演出《沒有你的生日》、有「冉冉升起的演技天才」美名的童星金甫珉，則飾演徐令姬的女兒，兩人展現出光彩奪目的默契。此外，個性派演金珉才則飾演丈夫一角，為劇情增添份量。
徐令姬《邪門》撞鬼神經衰弱 啃破餐盤生吞內臟驚呆觀眾
《邪門》以毛骨悚然的恐怖氛圍、衝擊人心的場面調度、令人窒息的沉浸式恐懼，創新南韓恐怖電影層次，更讓許多觀眾將本片讚譽媲美《厲陰宅》（The Conjuring），將在農曆七月鬼門開之前，搶先為觀眾帶來刺激五感的壓倒性恐懼。
就像日本電影《咒怨】，或是Netflix影集《鬼入侵》（The Haunting of Hill House）一樣，本片是一部將「家」作為主體的恐怖電影，然而卻是南韓電影的罕見嘗試。故事以南韓民眾熟知的「五鬼宅」風水為素材，描述一個家庭不情願地搬到僻靜的空房，卻因為打開一扇不應該開啟的禁忌之門，讓全家面臨可怕的厄運。
《邪門》從韓國特有的恐怖型態出發，從風水、地理角度切入，透過不同人物的視角，立體展現出家人之間的悲劇事件，也讓本片有別於傳統日式或美式的鬼屋電影。
尤其片中一幕徐令姬做飯給家人吃的場景，
《邪門》拍攝現場傳靈異 電話線拔掉電話聲卻自動響起？！
畢竟《邪門》是鬼片，讓媒體好奇拍攝現場是否有靈異事件發生？