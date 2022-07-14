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挽救訂戶流失 Netflix攜手微軟推低價廣告訂閱方案

Netflix4月財報顯示，2022年首季已流失20萬訂戶，營收成長大幅放緩，並警告至7月還可能再流失200萬訂戶。

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/14 16:11
Netflix宣布與微軟合作推低價廣告訂閱方案。（圖／美聯社）

Netflix宣布與微軟合作推低價廣告訂閱方案。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）Nexflix14日宣布，選擇微軟公司作為其全球廣告支持的訂閱產品的技術和銷售合作夥伴。透過推出低價訂閱方案來改善用戶流失。消息一出，Netflix股價應聲上漲2%至178.06美元。

Netflix4月財報顯示，受競爭激烈、部分地區漲價以及退出俄國市場的影響下，2022年首季已流失20萬訂戶，營收成長大幅放緩，並警告截至7月的未來3個月內，還可能再流失200萬訂戶。 Netflix當時表示，為吸引更多訂戶，將新推一項價格較低的會員方案。

路透》報導，Netflix營運長彼得斯（Greg Peters）於官方部落格文章表示，Netflix選擇微軟是因為其創新的彈性以及其強大的隱私保護。

彼得斯表示，目前仍在相當早期的階段，但長期目標是明確的，即「為消費者提供更多的選擇，為廣告商提供優質的、優於線性電視品牌體驗」。

Netflix此番與微軟合作，其中一項考量是該公司並未如谷歌（Google）、Meta和亞馬遜（Amazon）一樣推出競爭的串流產品。而為挽救訂戶下滑，Netflix如今也正式加入其競爭者 Disney＋、HBO Max等的行列。

Comscore Inc表示，隨著通貨膨脹壓縮人們消費空間，這項廣告支持的訂閱服務接受度更高、更廣。該公司的分析師穆德洛（James Muldrow）表示，是時候讓像Netflix這樣的傳統訂閱式串流平台去考慮推出廣告訂閱方案以增加訂戶。
Netflix
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微軟

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