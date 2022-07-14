悠遊國旅將上路 至雲朗觀光品嘗義大利西西里島的清涼夏天

雲朗觀光集團宣布旗下8館推出響應「悠遊國旅」補助方案措施，使用政府悠遊國旅補助現折抵1,300元，雲朗再加碼旅客每房1,300元悠遊券，入住雲朗觀光旗下飯店最多可享現折500元，如將政府補助的額度計入，當次入住最高可省下1,800元。此外，長期深耕義大利、致力於台義文化交流的雲朗觀光集團，更於7月18日起至整個暑期，Happy Hour時段可免費享用義大利西西里島傳統冰沙Granita，讓旅客在台灣也能享受南義的清涼夏天。

國旅補助將於7月15日正式上路，雲朗觀光集團集結旗下君品酒店台北、雲品溫泉酒店日月潭、翰品酒店(新莊、花蓮、高雄)、兆品酒店(礁溪、台中、嘉義)4大品牌響應政府「悠遊國旅」專案，於週日至週四推出住宿加碼補助，政府補助每房1,300元，雲朗直接再加碼1,300元悠遊券，除了可以部份現折之外，還能夠下次入住其他雲朗觀光飯店住宿折抵使用，搶攻先入住先補助的55億國旅住房商機。

雲朗觀光加碼贈送的悠遊券住宿金1,300元，使用方式依照館別分為雲品溫泉酒店可現折500元住房使用，剩餘的800元則提供面額為1張500元與3張100元的雲朗悠遊券，可於下次入住使用，下次折抵雲品溫泉酒店時每房每晚至多可折到1,000元。君品酒店、翰品酒店與兆品酒店系列則是可現折300元住房使用，剩餘的1,000元提供面額為2張500元的雲朗悠遊券，可於下次入住時使用，下次折抵每房每晚至多可折500元，雲朗觀光贈送的悠遊券使用截止日為2023年1日15止。

此外，雲朗觀光長期深耕義大利，扮演東西文化與藝術交流的橋樑，今年夏天更將義大利南部的風土文化導入供國旅旅客體驗，特別於7月18日起在Happy Hour時段推出「義式冰沙Granita」供住客免費使用，Granita是義大利西西里島最特別的冰品，據傳已有千年的歷史，口感近似於冰沙或雪酪，口感沁涼入口即化，西西里島當地的傳統早餐甚至是將冰沙沾取麵包一起享用，雲朗觀光用充滿義大利風土的精神響應政府「悠遊國旅」補助方案措施，使用國旅補助現折抵1,300元，雲朗觀光再加碼補貼旅客每房1,300元，詳情可上雲朗觀光官網(https://www.ldchotels.com/)查詢。