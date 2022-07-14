大苑子X許慶良鮮乳合作三週年！持續支持在地酪農、提供高品質飲品！

「要用就要用最好的！」大苑子一直以來在選擇原物料與合作夥伴時都相當用心與謹慎！

自2019年開始，大苑子和鮮乳坊合作，全面使用許慶良鮮乳做為原物料來調製鮮乳系列的飲品，並同步販售許慶良鮮乳，讓顧客在全台大苑子門市都可以買到特A級、單一乳源、且有獸醫師把關的高品質鮮乳！大苑子與許慶良合作至今已滿三週年，大苑子研發團隊在這期間也特別針對許慶良鮮乳開發出了不少系列人氣飲品和甜點，讓顧客能夠品嘗多樣化的美味外，也同時用最實際的行動支持台灣在地小農，大苑子每年採購量達50~60萬瓶左右，占全台許慶良鮮乳供應通路量中之最，大苑子穩定的鮮乳需求量能讓酪農更加安心、用心的照料，並提供更好的環境和設備給乳牛，持續產出高品質的特A級鮮乳，讓大苑子的顧客都能品嘗到安心、美味的飲品。

在初期評估合作夥伴時，大苑子的創辦人邱瑞堂邱老闆曾親自到農場拜訪、了解，看到許慶良一家人對於乳牛照顧的用心與付出，也非常符合邱老闆一直堅信的傳承理念「農業不是一代人的事」，而目前許慶良牧場已由許慶良的大兒子許東森、小兒子許登畯接手，全家人一起努力照顧牧場的大小事。此外在認證上，許慶良鮮乳符合產銷履歷認證、可溯源讓消費者更加安心，更在2021年年底獲得最新的「動物福利標章」，是目前全台極少數獲得此標章的乳牛牧場之一，要符合此標章需達到11項指標、完成50項完整評分項目，可見許慶良牧場在照顧乳牛上的用心與堅持，也因此讓大苑子百分之百信任合作夥伴，期待未來能一起創造更多可能，帶給顧客給多安心、美味的餐飲體驗。

而大苑子與許慶良鮮乳的合作上除了飲品，也非常積極開發各種多元的新品，像是每週五~日固定於大苑子旗艦店「市府夢想店」販售的鮮乳優格霜淇淋，口感綿密、濃而不膩，喜歡冰品的朋友絕對不能錯過！2020年12月開始更首度推出新品「許慶良草莓鮮奶酪」，使用許慶良鮮乳製作出而成的鮮奶酪，綿密滑順、鮮奶濃郁香醇，搭配新鮮、著時的新鮮水果，深受許多大朋友小朋友的喜愛，是午茶、點心的最佳選擇，大苑子因此陸續推出多種口味鮮奶酪，同時滿足大家對甜品及鮮果的需求！

為了歡慶大苑子與許慶良鮮乳3週年，大苑子為了回饋顧客的支持特別推出七月限定活動，祭出30萬折價金讓喜愛大苑子和許慶良鮮乳的朋友能夠享優惠、享好康，會員於7月份至門市使用行動支付購買瓶裝許慶良鮮乳，大苑子即於消費隔日回饋20元折價金至會員APP中，折價金不僅可以折價鮮乳，還可以折抵任一飲品、點心(不限品項)，每位會員不限消費瓶數、天數，30萬折價金折完為止！七月份千萬不要錯過家中補充鮮乳的任何機會，到大苑子購買鮮乳安心、美味又能享優惠！