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台鐵桃園站冷氣故障要修200個工作天　民眾黨桃園市長參選人賴香伶要求縮短工期

➤賴香伶7/13在臉書發文表示，台鐵桃園站售票大廳3台冷氣皆故障多日，大廳宛如蒸籠，經詢問台鐵，廠商雖然會在8月1日開始動工修復，但卻要200個工作天才能完成。➤台鐵桃園站代理站長黃智郁表示，站體施工部分，為避免對通行列車造成安全影響，只有在夜間火車停班後才能施作，且要考量乘客安全，無法全天24小時進行。

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/14 15:42
台鐵桃園車站售票大廳冷氣故障，修復需200個工作天，民眾黨桃園市長參選人賴香伶（灰色口罩者）14日前往桃園站會勘，以測溫槍實測候車處，現...

台鐵桃園車站售票大廳冷氣故障，修復需200個工作天，民眾黨桃園市長參選人賴香伶（灰色口罩者）14日前往桃園站會勘，以測溫槍實測候車處，現...

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）民眾黨桃園市長參選人賴香伶昨天(7/13) 揭露台鐵桃園站冷氣故障、修復日需200多天。她今天（14日) 前往桃園站會勘，要求台鐵縮短工期、研議替代方案；台鐵表示，會設法克服困難、縮短工期。

台鐵桃園站冷氣故障要修200個工作天　民眾黨桃園市長參選人賴香伶要求縮短工期

民眾黨桃園市長參選人賴香伶13日表示，夏季高溫炎熱，每天有3萬多人進出的桃園火車站售票大廳空調卻故障，經高溫曝曬更讓大廳宛如蒸籠一般，但台鐵竟說冷氣修復預計要200個工作天，等於宣告今年夏天都不會有空調。（民眾黨桃園市長參選人賴香伶提供）中央社

台鐵桃園站冷氣故障要修200個工作天　民眾黨桃園市長參選人賴香伶要求縮短工期

台鐵桃園車站售票大廳冷氣故障，廠商預計8月動工，但修復卻需200個工作天。台鐵13日表示，考量施作工期長且正值夏日，桃園站剪收票口已裝設2台水冷扇，車站大廳也將增設水冷扇加強空氣流通，同時評估安裝排氣扇以提高空氣流通性，改善候車環境舒適度。（民眾黨桃園市長參選人賴香伶提供）中央社

賴香伶昨在臉書發文表示，台鐵桃園站售票大廳3台冷氣皆故障多日，大廳宛如蒸籠，經詢問台鐵，廠商雖然會在8月1日開始動工修復，但卻要200個工作天才能完成。

賴香伶今中午至台鐵桃園站售票大廳會勘時，以測溫槍實測候車處，現場達攝氏35度高溫。賴香伶說，桃園站去年（2021年) 空調主機陸續故障，到今年6月1日才決標，8月才要開始施做，耗掉大半年時間，台鐵在行政上有疏失責任。

賴香伶表示，台鐵去年10月已知有空調故障問題，如果經費上需要鐵道局協助，當時就該報備到交通部，不能因預算程序而延宕，讓大家對台鐵大眾運輸服務品質打折扣。

賴香伶指出，桃園站體內沒有空調，對長時間於站內工作同仁是最辛苦的，施工期要200天大家都覺得太長、不可思議，現在說可以縮短到150天，但仍受限訂購機器設備是否能完備的問題，建議台鐵找專業人士協助，提供施工期間替代方案。

台鐵桃園站代理站長黃智郁表示，站體施工部分，為避免對通行列車造成安全影響，只有在夜間火車停班後才能施作，且要考量乘客安全，無法全天24小時進行。

中央社引述黃智郁說，在站體內通風改善上，無論是加裝直立式空調機、水冷扇或電扇，這都必須另外思考到現有電路是否能負荷的問題，會設法克服困難、縮短工期。
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