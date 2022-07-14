Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 工商訊息

板橋凱撒X The Body Shop美體小舖 7/20-9/30「寶Bear老闆放暑假」住房專案

全家享樂趣 國旅補助加持每晚超殺優惠2500元起

By 台灣英文新聞
2022/07/14 15:12
板橋凱撒X The Body Shop美體小舖 7/20-9/30「寶Bear老闆放暑假」住房專案
板橋凱撒X The Body Shop美體小舖 7/20-9/30「寶Bear老闆放暑假」住房專案
板橋凱撒X The Body Shop美體小舖 7/20-9/30「寶Bear老闆放暑假」住房專案

暑假來襲、正是全家出動的高峰旅遊季！大人們是否已計劃好帶著小寶貝去哪玩耍來趟家庭輕旅行了呢？新北旅遊住宿最夯首選之一的板橋凱撒大飯店，每年暑假旺季勢必推出親子主題住房專案，此次特別邀請知名英國保養品牌The Body Shop美體小舖聯手推出「寶Bear 老闆放暑假」住房專案，不讓主角寶貝孩子們專寵獨大、也有針對爸爸媽媽量身設計保養品組合，專案期間7/20-9/30每房每晚3,800元起、配合國旅補助方案最高折抵1,300元，即可享最殺優惠2,500元入住乙晚，原價19,146元、等同1.3折！

住房專案內容包含飯店精緻早餐、小朋友專屬禮物-超萌小熊造型碗、造型穀片、巧克力棉花糖，還有媽媽專屬禮物-The Body Shop辣木籽更新沐浴膠、爸爸專屬禮物-The Body Shop茶樹淨膚潔面慕絲及百元抵用券兩張；另外與美體小舖合作期間更提供飯店所有房客可憑房卡至板橋門市消費滿額1,200元現折200元，享有品牌獨家專寵優惠。

專案禮遇全家大小都有自己的禮物外，夏天更不可錯過來到32樓高空戶外泳池暢玩戲水，在搖籃躺椅上來場暖呼呼的日光浴，置身於充滿異國氛圍的情境裡紀錄全家歡樂出遊的各種美好片刻，彷如置身於國外渡假飯店般的愜意！

更新時間 : 2022-07-14 15:59 GMT+08:00

最受歡迎

台灣2022年萬安演習7/25至7/28分區實施　北中南3個里模擬「戰時狀況」人員離車疏散
台灣2022年萬安演習7/25至7/28分區實施　北中南3個里模擬「戰時狀況」人員離車疏散
幼兒莫德納須打兩劑、7/21起開打　4歲以下BNT到貨日未定　台灣指揮中心：建議先打莫德納
幼兒莫德納須打兩劑、7/21起開打　4歲以下BNT到貨日未定　台灣指揮中心：建議先打莫德納
地球軌道上最大人造物體！台北天文館：國際太空站將飛掠台灣夜空
地球軌道上最大人造物體！台北天文館：國際太空站將飛掠台灣夜空
【讓愛情不期而遇】台灣內政部推9梯次單身聯誼催婚•7/11開始報名
【讓愛情不期而遇】台灣內政部推9梯次單身聯誼催婚•7/11開始報名
〈時評〉安倍先生倒下 要有更多的「安倍」站起來
〈時評〉安倍先生倒下 要有更多的「安倍」站起來
快抬頭看！2022最大「超級滿月」今登場　還有劃過天際的「超亮星星」
快抬頭看！2022最大「超級滿月」今登場　還有劃過天際的「超亮星星」
台南跳來的？北台灣最古老「昇平戲院」前驚見殭屍　當地人預告6殭屍聚會地點曝光
台南跳來的？北台灣最古老「昇平戲院」前驚見殭屍　當地人預告6殭屍聚會地點曝光
【閃電日本行】賴清德至前首相安倍晉三家弔唁•11日以家屬親友身分到增上寺上香　12日晚返台
【閃電日本行】賴清德至前首相安倍晉三家弔唁•11日以家屬親友身分到增上寺上香　12日晚返台
台北市副市長黃珊珊宣布: 明年112年恢復發放「重陽敬老金」1200元
台北市副市長黃珊珊宣布: 明年112年恢復發放「重陽敬老金」1200元
【更新】餐敘中突癱軟•台北市副市長蔡炳坤腦中風緊急開刀 「生命無虞」未來一週為關鍵觀察期
【更新】餐敘中突癱軟•台北市副市長蔡炳坤腦中風緊急開刀 「生命無虞」未來一週為關鍵觀察期