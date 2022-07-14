台北大直英迪格酒店　中秋月餅禮盒「金蝶引月」

中秋佳節將近，台北大直英迪格酒店推出「金蝶引月」中秋禮盒，7顆月餅每盒售價1,280元，內含4種口味廣式月餅：柴燒玫瑰福圓、鳳梨金萱烏龍、滷肉豆沙、干貝xo醬，及3顆甜鹹香氣交織味十足的金沙流心月餅，每顆重90公克。8月10日（三）前預訂享早鳥優惠85折1,088元，8月16日（二）起陸續出貨；訂購30盒以上享單一地址免運優惠，數量有限售完為止，訂購專線：02-3518-7772、訂購網頁。

呼應英迪格品牌精神「鄰里文化」，這款中秋月餅禮盒的設計靈感來自距離酒店步行約15分鐘，擁有豐富蝴蝶種類的劍南蝶園，運用黑色與金色為主色，兩色碰撞出飛舞蝴蝶的圖騰。台北大直英迪格酒店總經理胡愛偉表示：「全世界沒有任何一家英迪格是一模一樣，因為各個城市的英迪格，訴說自己的『鄰里文化』故事。劍南蝶園是台北市著名的自然景觀、生態復育及保育、生活休憩景點，白天可漫步園區欣賞翩翩飛舞的蝴蝶，夜晚則成為俯瞰大直地區美麗夜景的最佳景點〪」今年7月，大直英迪格酒店新開幕全戶外酒吧sneaKOut BAR，時常可見蝴蝶盡情飛舞，因此中秋月餅禮盒設計主題亦呼應酒吧環境主題「城市秘境」。

台北大直英迪格酒店「金蝶引月」中秋禮盒，精選4款內餡口味分別是柴燒玫瑰福圓、鳳梨金萱烏龍、滷肉豆沙及干貝xo醬，兼具傳統與創意風味，箇中鹹甜滋味滿足不同味蕾。廣式月餅餅皮採傳統工法製作，製作過程嚴格把關糖漿熬煮時間，及採用鳳梨與檸檬作為天然果酸，才能達到皮薄、Q彈、軟嫩且帶有淡淡天然果香味；精準掌握調和比例，力求餅皮紋路清晰、高貴棗紅烤色、立挺不塌陷。廣式月餅切開後，飽滿內餡與餅皮緊密融為一體，一口咬下的滿足感，總是讓人難忘。

濃郁流動內餡總能帶來期待及療癒好心情！3顆如絲滑般口感、無人能抵擋的金沙流心月餅，精選來自屏東熟成天數較長的鹹鴨蛋，蛋黃經低溫烘烤略帶油脂，磨成粉過篩後讓口感更細緻，加入奶油及來自泰國椰奶熬煮成金黃色流心內餡。金黃色奶黃皮採用天然蜂蜜、白豆沙、蛋黃、奶油熬煮及特殊工法製成，口感綿密且帶蜂蜜香氣。於常溫切開後，完美比例鹹甜組合，立刻散出鹹蛋黃與奶香交織味。

中秋佳節團聚時刻，來自各地紛紛捎來的祝福如同劍南蝶園裡翩翩起舞的蝴蝶，亦象徵繽紛秋蝶道盡心中思念，台北大直英迪格酒店推出「金蝶引月」中秋禮盒，如同訴說夜間城市在金色月光照映下，伴隨飛舞彩蝶，散發離塵不離城感受。