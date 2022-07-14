禮蘊中秋 天成飯店集團結合露營車概念推出食玩月餅

天成飯店集團搶攻節慶商機，自2022年7月25日起至9月10日，於旗下館別：台北天成大飯店、台北花園大酒店及世貿國際會館，獻上傳統與創新兼具的中秋禮盒，「Bon Chill望月」，每盒售價1,080元，嚴選XO醬干貝蛋黃、蓮蓉松子蛋黃、紅棗桂圓豆沙及清香蜜柚紅茶，禮盒設計以露營車為主題，融入食玩理念，全家大小一同構築出秋節的美好。「團圓平安」，有鳳梨金萱烏龍、棗泥核桃蛋黃、XO醬干貝蛋黃及流心奶黃，每盒售價1,280元，禮盒搭配TWG茗茶，送禮自用兩相宜。「珍饌天成」每盒售價2,280元，內含烏魚子的奢華珍寶齊聚的秋節禮盒為貴氣贈禮首選，大器之餘更顯不凡品味。

提前預購更享優惠，凡於2022年8月15日前訂購並付清全額，團圓平安及Bon Chill望月禮盒享85折優惠，下載Cosmos CLUB APP且購買團圓平安及Bon Chill望月享9折優惠並可累積Cosmos CLUB APP會員點數，訂購滿30盒享免費宅配服務(僅限一個地址/台灣本島統一收貨)。

天成飯店集團品牌行銷公關處總監趙芝綺表示：「後疫情生活改變消費者習性，減少社交距離，但一年一次向親友表達感謝心意還是不能缺少，天成飯店集團不僅只有傳統風味的廣式月餅，另有尊貴奢華中式禮盒，其中創意款Bon Chill望月中秋禮盒以露營主題嶄新亮相，朋趣Bon Chill為天成飯店集團旗下全新露營車體驗品牌，露營車體外觀，以繽紛元素妝點，賞月、嘗餅下，闔家歡樂體驗手作，互動下增添樂趣，亦可透過節慶活動彼此交流著情感。

另有團圓平安中秋禮盒內佐以醇香茗茶，提供給消費者更多選擇。除集團內旗下台北天成大飯店、台北花園大酒店、世貿國際會館等實體通路銷售外，在亦開放線上購物宅配到府，更積極參與公司行號內部評比、遴選活動，整體可增加外帶業績1-2成。」