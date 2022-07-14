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【台灣首座長距離跨海大橋】金門大橋10月中旬通車　短短5分鐘、耗時12年

金門大橋為台灣首座長距離跨海大橋，地處金門本島及烈嶼之間，西起烈嶼鄉（小金門）湖埔路，東到金寧鄉湖下慈湖路，全長約5.4公里，其中約4.77公里位於海上，以百年大橋年限設計。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/14 17:25
圖/<a href="https://www.facebook.com/kinmentour?__cft__[0]=AZU_POEvK8XRHy6DL9cbL5S9oRRENuwwZ9FXLsoEwjUV5aW_FkwWmzHYjyBv5V9Dwdp5b1Ytd4GYBi-xCEF8QWdAwYhDMvL6fpzgfxmXnq_OxpG3ZHivrL4u1stmjQOPHsxutz9dp-iRoZThaDv82uZSBYmLmyJDcsFdBAoLtxtF9w&__tn__=-UC*F" role="link" tabindex="0" waprocessedanchor="true">樂遊金門</a>7月11日PO文

圖/樂遊金門7月11日PO文

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）耗時12年，金門大橋目標10月中旬通車。行政院長蘇貞昌今天(7/14) 表示，金門大橋工程艱鉅，感謝部會合作，協助廠商將工程完成，同時向世界展現，台灣具備興建大型跨海橋梁的工程實力。

交通部今在行政院會報告金門大橋計畫執行情形。根據簡報內容，金門大橋為台灣首座長距離跨海大橋，地處金門本島及烈嶼之間，西起烈嶼鄉（小金門）湖埔路，東到金寧鄉湖下慈湖路，全長約5.4公里，其中約4.77公里位於海上，以百年大橋年限設計；橋梁結構預計22日合龍，並以10月中旬通車為目標。

【台灣首座長距離跨海大橋】金門大橋10月中旬通車　短短5分鐘、耗時12年圖/中央社111年6月29日

行政院發言人羅秉成主持政院會後記者會時轉述，蘇貞昌聽取報告後指出，金門跨海大橋來到最後完工階段，預計10月通車，未來開車經過這個跨海大橋只要5分鐘。蘇貞昌說，為了這短短5分鐘，政府花了12年時間，投入了近新台幣100億元預算。

【台灣首座長距離跨海大橋】金門大橋10月中旬通車　短短5分鐘、耗時12年
圖/交通部高速公路局

【台灣首座長距離跨海大橋】金門大橋10月中旬通車　短短5分鐘、耗時12年

圖/20220714行政院會後記者會

【台灣首座長距離跨海大橋】金門大橋10月中旬通車　短短5分鐘、耗時12年圖/中央社111年6月22日（金門縣政府工務處提供）

蘇貞昌表示，這可以看出總統蔡英文對金門的照顧用心用力，政府建設不問本島、離島，不問哪一縣、哪一市，不只拿出國家資源，而且用最實際的行動貫徹執行，哪怕再大的困難，用12年這麼久的時間，都還是要克服困難。

蘇貞昌也說，金門大橋工程艱鉅、與海爭道，海象變化劇烈、強勁海流與強大東北季風，海上物料運補、高空節塊吊裝作業都非常困難，工程人員在嚴酷克難的海上工作環境中施工，還要在堅硬的花崗岩海床上打入超過530支基樁。

【台灣首座長距離跨海大橋】金門大橋10月中旬通車　短短5分鐘、耗時12年

圖/交通部高速公路局

【台灣首座長距離跨海大橋】金門大橋10月中旬通車　短短5分鐘、耗時12年

圖/交通部高速公路局

根據中央社, 這個工程在2016年6月與前標廠商解約後，台灣各界尤其金融業一度對工程信心不足，以致於2016年底重新發包後，得標廠商初期資金取得困難，因此他特別感謝得標廠商沒有放棄並勇敢承擔，將工程完成，這種台灣營造界堅持到底的不服輸精神，讓人十分敬佩。

蘇貞昌也肯定交通部、高速公路局的努力，積極解決各項問題，也會同工程會、經濟部、勞動部等相關部會，全力協助承包商自國外專案引進大型施工船舶、機具與勞工，讓艱鉅工程得以即將完工，同時也向世界展現，台灣已具備興建大型跨海橋梁的工程實力。

【台灣首座長距離跨海大橋】金門大橋10月中旬通車　短短5分鐘、耗時12年

圖/交通部高速公路局

根據交通部新聞稿, 本橋梁規劃雙向兩汽車道，並有人行／自行車道，配合橋梁工程陸續完成，關係金烈民生管線包括電力、電信、自來水亦已配合工程進度進場施作，未來可藉由這些民生基礎設施提供居民更穩定、品質更好的生活環境，而通車後搭配交通控制系統及景觀照明工程，在嶄新輝煌奪目大橋外觀下，又能堅實穩固提供全天候24小時不受限制往來兩地交通新氣象，相信未來金門大橋的通車可以促進區域經濟均衡發展，共同提升居民生活水平。

【台灣首座長距離跨海大橋】金門大橋10月中旬通車　短短5分鐘、耗時12年

圖/交通部高速公路局
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