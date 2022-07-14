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穩定台灣電網系統！西門子能源和大同攜手打造風電設備最佳方案

西門子表示，風力發電應用中，從離岸到陸域，自發電到併網，電力傳輸使用之絕緣開關設備均扮演關鍵角色。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/14 15:24
照片由精緻公關提供

照片由精緻公關提供

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）西門子能源與大同公司今(14日)天宣佈攜手合作，共同打造利於環境永續發展的風力發電氣體絕緣開關設備。雙方將以西門子能源之GIS氣體絕緣開關設備，搭載大同製造的操作介面，並由大同於台灣完成整體設備的整合與調試，並以此達成優化電力傳輸系統方案，兼具高運轉可靠度以及在地化維運。

今日舉行的合作意向(LOI)簽約儀式中，除了西門子能源董事總經理許啟聖、大同總經理蔡維力代表簽約，還邀請博智顧問總經理楊海諾(Ms. Leonie Yang)擔任見證貴賓。

楊海諾致詞時表示，德國和台灣政府皆設定溫室碳中和的政策目標，時間分別是2045年和2050 年，兩政府亦都採取積極作為，但是要確實達到目的，不能只靠政治和經濟層面框架下的規劃，唯有私營企業的共同參與，才能達到務實成果。

西門子表示，台灣積極推動新能源轉型，離岸風力發電規劃於2025年達到5.6 GW，2026—2035年間每年開發容量1.5 GW 之重大政策目標。而在風力發電應用中，從離岸到陸域，自發電到併網，電力傳輸使用的絕緣開關設備均扮演關鍵角色。

西門子能源近年成功開發Blue GISTM機種，目前全球已交貨安裝超過1000組。該機種完全不使用溫室氣體和氟類氣體，並結合了模組化零組件、真空啟斷消弧技術之優點，全機運轉使用潔淨空氣為絕緣介質，達到真正零溫室氣體排放，符合以再生能源達成零碳排、抑制全球溫室效應的目標。

大同創立超過百年，於台灣重電產業擁有逾60年的厚實基礎，所設計製造的高壓電力設備產品涵蓋發電、輸電、配電，且發電廠、變電所、科技業、傳產業等之大型專案建置實績亦遍及全台。這次合作，大同不僅在硬體上利用自身設計製造的操作介面，使整體設備更加符合台灣市場應用需求，更將進一步與西門子能源合作投入安裝維護，推動風電設備國產化。

大同指出，台灣與國際同步積極推動能源轉型，同時亦提升現有電網基礎設備以因應再生能源併網，大同及西門子等多家國內外廠商，都參與台電低壓AMI智慧型電表建置案。大同去(2021)年初取得單相及三相智慧型電表總計17.9萬具，標案金額約6億元，去年下半年開始布建。
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再生能源
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