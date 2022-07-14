台北新板希爾頓酒店搶悠遊國旅補助商機 加碼升等再贈迎賓飲

本土疫情趨緩，再加上暑假來臨，不少消費者規劃出門旅行。新北唯一國際飯店，台北新板希爾頓酒店接連推出多項住房專案，搶攻疫情此波補助商機！即日起至7月14日前，凡消費者來電預訂7月15日後入住之官網任一專案，加碼即升等高樓層房型外，依入住房型人數再贈館內1樓「SociAbility逸廊」迎賓飲料券。

另外，台北新板希爾頓酒店攜手10/10 HOPE旗下「澳洲原生植物精油品牌Bondi Wash」品牌合作即日起至7月29日推出「希手抗疫」住房專案，凡7月31日前，雙人入住此專案，以當日官網彈性房價再加1,010元起，即可享有Bondi Wash防護包乙組與2位成人早餐之外，飯店再加贈２位12歲以下孩童早餐（總價值3,245元）。訂房專線：02-2958-3000轉8850訂房中心。

國旅補助搶先訂！7/14前訂房任一住房專案再升等高樓層房型

病毒快快走徹底CleanStay 攜Bondi Wash推「希手抗疫」專案

「悠遊國旅補助」尚未開跑，台北新板希爾頓酒店為回饋消費者的支持與喜愛，館內即日起至7月14日前，凡消費者來電預訂7月15日後入住之官網任一專案，並告知欲使用「悠遊國旅補助」，加碼即升等高樓層房型外，依入住房型人數再贈1樓「SociAbility逸廊」迎賓飲料券，可兌換「軟性飲品」、「紅白酒」或「指定調酒」，讓消費者使用國旅補助亦能享受尊榮體驗。

此外，疫情以來台北新板希爾頓酒店秉持最高防疫措施，落實全球Hilton 「CleanStay清潔計畫」，嚴格規範客房清掃及消毒標準，此次更與10/10 HOPE旗下「澳洲原生植物精油品牌Bondi Wash」品牌合作推出「希手抗疫」住房專案，即日起至7月29日預訂、7月31日前雙人入住兩單床房型，以當日官網彈性房價再加1,010元起，即可享有市值770元的Bondi Wash防護包乙組、2位成人早餐之外，加碼再送2位12歲以下孩童早餐。