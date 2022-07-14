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墾丁凱撒大飯店超人氣發現西餐廳「改裝再出發」 打造6大開放式美食料理區

By 台灣英文新聞
2022/07/14 14:58
墾丁凱撒大飯店超人氣發現西餐廳「改裝再出發」 打造6大開放式美食料理區
墾丁凱撒大飯店超人氣發現西餐廳「改裝再出發」 打造6大開放式美食料理區
墾丁凱撒大飯店超人氣發現西餐廳「改裝再出發」 打造6大開放式美食料理區

餐飲品牌大翻新！墾丁凱撒大飯店從去年開始大張旗鼓重整飯店餐廳結構，除了斥資百萬推墾丁首家正宗泰式餐廳LOTUS THAI CUISINE(蓮花餐廳)，這次深受吃到飽控喜愛的﻿「發現西餐廳」，在歷經近一年籌畫也迎來嶄新風貌，以「清爽室內裝潢」、「分區主題餐檯設計」、「全新招牌菜色」為主要訴求，大幅度的將室內翻新，融入木材、植栽、手繪壁畫及不銹鋼、玻璃等異材元素，營造出更現代舒適的用餐環境，並集結各國特色餐飲與獨特料理手法，要一舉搶攻墾丁最強Buffet寶座！

6大開放式美食料理區 呈現多元菜式與特色美食

西餐廳經過改裝重新規劃6大開放式美食料理區，分別為熱食料理區、中島蔬食區、日料海鮮區、異國料理區、手作甜點區與飲品區，主廚以大量當令食材、新鮮食蔬等食材入菜，再融入世界各地食材、巧妙變化出道道特色美食，在精緻的餐檯呈現出多變的佳餚美饌，像是不可錯過的「爐烤牛排」、「愛爾蘭黑啤酒燉牛臉頰」、「法式油封鴨腿」、「佛羅倫斯燉牛肚」等特色主菜外，還能享用新鮮當令的沙拉吧、現點現做的日式料理與中式麵點、澎湃海鮮及眾多融匯中西的新創菜色，更引進「自助生啤酒機」讓饕客享用美食之餘還能搭配沁涼生啤酒無限暢飲。

此外，甜點方面，除了有琳瑯滿目的糕點，還有Movenpick冰淇淋和新鮮當季水果，讓大家吃好吃滿，一次就能享有超多豐富美食饗宴 ！

玻璃帷幕自然採光 開闊輕鬆的用餐環境

全新發現西餐廳秉持以「以碧海藍天佐餐」為題，要讓每位用餐饕客都能融入自然和享受自然，寬敞的空間擁有絕佳的自然採光，加上懸掛的花卉植栽隨著陽光及投射燈光折射，更添用餐氛圍！整體設計以鮮豔活潑的寶藍為主色，搭配古銅金、大理石及木作元素設計，營造自然品味的空間與寧靜舒適的氛圍，不論室內戶外座位都能輕鬆拍出網美照，在在都讓饕客耳目一新！

發現西餐廳暑假泰消暑 推露天泰式戶外BBQ超歡樂

發現西餐廳擁有無敵海景的戶外座位區，暑假期間推「泰式戶外BBQ饗宴」由主廚專業炭烤豐盛海陸美食，供饕客自助取用，琳瑯豐富的菜色內容包括： 炭烤魷魚、烤白蝦、泰式沙嗲烤雞胸等多樣美味！邀您與美食、美酒相伴，度過難忘的佳餚饗宴！

更新時間 : 2022-07-14 15:58 GMT+08:00

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