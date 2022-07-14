帛琉遭中打壓仍挺台 外交部：台帛邦誼穩固

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）出席太平洋島國論壇的帛琉總統惠恕仁13日受訪表示，儘管帛琉遭中國施壓，仍將維持與台灣邦交。外交部發言人歐江安今（14）日表示，台帛建交23載，邦誼穩固友好，互為彼此忠實盟友。

太平洋島國論壇（Pacific Islands Forum）及其相關會議於11日至14日舉行。澳洲、紐西蘭等國皆為論壇成員。友邦帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps）亦受邀出席，並於13日接受日經亞洲（Nikkei Asia）專訪時指出，中國「對帛琉施加很多壓力。我們告訴他們，我們沒有任何敵人，所以我們理應不需要選邊站」。他還說：「倘若你們想和帛琉建立關係，非常歡迎。但你們不可以告訴我們，我們不能和台灣建立關係。」

惠恕仁強調，「只要我還是總統」，和台灣邦交就會持續不變。

中央社報導指出，2015年有超過9萬1千名中國旅客來帛琉觀光，占整體觀光客54%。據傳中國在2017年底限制團客前往帛琉旅遊。 在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發前的2019年，中國觀光客已掉到約2萬8千名，導致帛琉觀光收入銳減。

惠恕仁強調，帛琉需打造經濟韌性，他也大力推動和布里斯本及東京的直飛航班，並指出：「這就是要擴大觀光產業、推動多元化市場，我們才不致仰賴單一地區。」

針對友邦遭受中共施壓，台灣外交部發言人歐江安今日表示，台灣與帛琉在1999年建交，至今已邁入第23年，邦誼穩固友好，兩國在農漁業、醫療、教育及基礎建設等領域往來密切，互為彼此忠實盟友。

歐江安提及，我國與帛琉雙、多邊合作計畫持續順利進行，互惠互利成果有目共睹。例如我國環保署長張子敬應邀曾以特使身分率團於本年4月13、14日赴帛琉出席第7屆「我們的海洋大會」（OOC），充分展現我國及帛琉在推動海洋保護、環境保護的貢獻與成效。

歐江安強調，對於帛琉在中國打壓下，惠恕仁總統表示仍將力挺台灣，會繼續在各個國際場合為台灣發聲，外交部表達誠摯感謝。未來台帛兩國將共同攜手前進，進一步深化雙邊友好邦誼與各領域的合作關係。

歐江安也指出，反觀中國政府近期在太平洋地區許多擴張勢力及侵犯他國主權的作法均遭到國際社會高度關切。例如：本年四月份索羅門群島與中國簽署安全合作框架協議，五月份中國外長王毅走訪太平洋地區，意圖推銷「中國-太平洋島國共同發展願景」及「中國-太平洋島國共同發展五年行動計畫」，以及中國於聯合國海洋大會召開期間，不斷施壓吐瓦魯及帛琉排擠我方人員參與；中方不當介入國際組織運作、嚴重侵犯兩國的主權的惡劣行徑屢遭各各國的嚴正關切，不僅沒有得到區域各國的認同，反而更讓人質疑中國政府背後的野心與動機。

歐江安還說，中國與索羅門群島所秘密簽訂的安全協定已嚴重威脅區域穩定，引發美國、澳洲及紐西蘭等民主陣營國家高度關切。台灣是印太區域重要成員之一，位處東亞第一島鏈的樞紐位置，未來我方將與理念相近國家共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，促進印太區域的安全、和平穩定與繁榮。