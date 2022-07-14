7/14台灣本土增27597例確診、89死　40多歲女、無慢性病史　家中昏迷送醫不治

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（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(14)日公布國內新增27,684例COVID-19確定病例，分別為27,597例本土個案及87例境外移入；另確診個案中新增89例死亡。



指揮中心表示，今日新增之27,597例本土病例，為12,799例男性、14,778例女性、20例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布以新北市(4,718例)最多，臺中市(3,639例)居次，高雄市(2,943例)排名第三。。



指揮中心指出，今日新增89例本土病例死亡個案，為48例男性、41例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、86例具慢性病史、64例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月6日至7月11日，死亡日期介於5月6日至7月11日。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，今日死亡個案中最年輕2例為40多歲個案，皆是病程快速惡化，急救後不幸身亡。

其中一例為40多歲女性，曾接種3劑疫苗，無慢性病史。7月10日晚間睡覺時並無任何異狀，11日凌晨被家人發現昏迷、無心跳呼吸而緊急送醫，在醫院快篩、PCR呈現陽性確診，Ct值21.4；經急救無效死亡，死因為心肺衰竭和新冠確診。在衛生單位進行疫調時，家人表示個案近日有咳嗽等症狀。

另一例為40多歲男性，曾接種3劑疫苗，有糖尿病、腦動脈瘤等慢性病史，7月3日有發燒、喉嚨痛、全身虛弱等症狀，7月4日意識改變到急診，經檢查發現PCR陽性、Ct值35.3，合併肺炎及腎功能異常，住院後7月9日突發心跳、呼吸停止，急救無效過世，死因為肺炎及心因性猝死。





指揮中心說明，今日新增87例境外移入個案中，為59例男性、28例女性，年齡介於10多歲至70多歲，分別自美國(5例)、泰國及新加坡(各2例)、比利時、越南、丹麥、關島、英國及法國(各1例)移入，另72例感染國家調查中。入境日期介於今年7月12日至7月13日。



指揮中心統計，截至目前國內累計4,189,929例確診，分別為16,058例境外移入、4,173,817例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計7,917例COVID-19死亡病例，其中7,902例本土，另15例為境外移入。