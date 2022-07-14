響應全球淨零排放　台灣通運率先引進歐洲純電動大貨車

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）為響應2050年全球淨零碳排目標及EV100(運輸工具電動化)趨勢，台泥今(14)日表示，台灣通運倉儲已經率先向瑞典卡車龍頭SCANIA訂購兩輛26噸級純電動大貨車，預計今年8月抵台，成為亞太區域第一個引進歐洲最先進電動大貨車的企業，為台灣運輸史的節能減碳跨出歷史性一步。

台泥表示，台灣通運與SCANIA力拼今(2022)年第四季完成這兩輛最新式電動大貨車掛牌，並投入車隊提供綠色物流服務。台泥接著說，歐系車廠於大型電動貨車的研製技術與品質皆為領先地位，目前生產以滿足歐洲客戶為主，引進電動大貨車的成果得來不易；台灣通運超前其他亞洲國家的訂單，將成為亞太區域首輛營運的26噸純電動大貨車。

台泥說明，SCANIA 26噸純電動大貨車配有300kWh電池容量，行程可達250km。自2021年夏天於歐洲推出後，廣受市場好評。26噸純電動大貨車比起同樣噸位的傳統柴油大貨車，減碳效益可以達到25%，一輛電動大貨車一年產生的減碳效益等同於造林1.5公頃。未來若結合綠電使用，減碳效果會更為顯著。且大貨車年里程高，因此電動化的減碳效果遠優於一般家用轎車。

目前SCANIA電動大貨車供不應求，2022年台灣通運取得新購的兩輛純電動大貨車後，計畫2023年至少再添購3輛，也公開邀請有志共同致力環境永續的企業攜手共進，成為台通綠色物流的減碳夥伴。零碳排的綠色運輸，是許多大企業目前面對溫室氣體排放盤查範疇三時，必要考量的議題，尤其在台灣預計2024年開徵碳費的此刻，提前布局更顯重要。

台泥指出，「範疇三Scope3」指的是企業營運過程中，產生自其他非企業所擁有或控制的排放源，包括運輸中的上游貨物運輸、商務旅行等。未來台通將攜手重視環境永續的企業，在綠色物流架構下，取得符合範疇三使用電動大貨卡碳排放減量之效益(或碳權)。綠色物流，將是台通啟動的新商業模式。

台泥是東亞首家承諾並簽署科學減碳基礎(Science Base Target)的水泥業者，瑞典SCANIA是全球首家簽署科學減碳基礎的重型商用車業者，雙方理念相投。未來除了聯手推動國內車輛電動化外，同屬台泥企業團的NHΩA在歐洲也計畫與SCANIA在商用車電動化之路共同合作。

照片由台泥提供

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