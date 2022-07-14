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不守「一中原則」台海「狂風暴雨」？ 外交部：中國才是破壞台海和平根源

By 政治組, 台灣英文新聞－記者
2022/07/14 12:50
外交部發言人歐江安（圖／歐江安提供）

外交部發言人歐江安（圖／歐江安提供）

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）中國外長王毅11日於印尼雅加達東協祕書處發表談話，被問及台海議題時放話，「一中原則」為台海穩定的「定海神針」，若受挑戰台海就會「狂風暴雨」，對此台灣外交部發言人歐江安今（14）日炮轟中國才是「破壞台灣海峽和平的根源」、「引發區域緊張的根本因素」。

王毅於會中大放厥詞，將台海穩定與「一中原則」綁定，更狂妄宣稱「當一個中國原則得到充分認可和認真遵循時，台海就會保持風平浪靜，兩岸就能實現和平發展；而當一個中國原則受到肆意挑戰，甚至遭到破壞時，台海就會陰雲密布，甚至出現狂風暴雨。」

談及各界呼籲台海維持現狀，王毅更妄稱「台海問題的真正現狀」、「從古至今沒有改變、也不會改變的現狀」即為「兩岸同屬一中，台灣是中國領土的一部分，兩岸雖長期政治對立，但中國的國家主權和領土完整從未分割」，這就是台海問題的真正現狀，是從古至今沒有改變、也不會改變的現狀。」

歐江安今日嚴正駁斥，我國無法忍受中國發表損及我國國家主權的荒謬言論，中國不斷在國際上散播虛構的「一中原則」，企圖要粉飾併吞台灣的野心，昭然若揭。「我們無法接受，並予以最嚴厲的譴責。」

外交部重申，中華民國台灣絕對不是中國人民共和國的一部份，中華人民共和國從來沒有統治過台灣，自然無權在國際間代表台灣人民，兩岸互不隸屬，這是國際社會公認的歷史事實，也是台海長年維持的現狀。

歐江安指出，中國長期漠視我國主權，近期更加派軍機，跨越台灣海峽中線，侵擾我國防空識別區，謊稱台灣海峽不是國際水域，而是屬於中國的專屬經濟區。

歐江安強調，中國政府以各種荒誕的理由遂行政治、經貿併吞的威脅，「中國才是破壞台灣海峽和平的根源，中方橫蠻的行徑才是引發區域緊張的根本因素」。中國與俄國等威權國家的擴張行徑，也已引起國際社會的高度關切。

歐江安強調，台灣處於抵禦威權主義的最前線，我們不會屈服於武力的威脅，台灣有堅決保衛家園與家主權的決心與能力，我們會持續強化國防實力，以及自我防衛能力，深化跟民主國家在各領域的合作，來捍衛以規則為基礎的國際秩序，保障全體台灣人民至為珍惜的民主自由生活方式。
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更新時間 : 2022-07-14 13:56 GMT+08:00

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