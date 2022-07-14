公共藝術獎揭曉入圍名單！4,000顆藍色手工玻璃光球漂浮台北南港展覽館　反應人性及科技二元性

（台灣英文新聞/藝文組 綜合報導）文化部舉辦的2022公共藝術獎今(14)日入圍名單，共有46件國內外計畫及作品入圍。

文化部第8屆公共藝術獎自今年2月下旬開放報名，徵得來自全國15個縣市共267案報名各獎項。經評審團評選後共有46案計畫或作品入圍「卓越獎」、「藝術創作獎」、「環境融合獎」、「民眾參與獎」、「教育推廣獎」及「民間自辦獎」等6個獎項。

本屆報名參賽「藝術創作獎」的作品件數創歷屆紀錄，高達102件，競爭相當激烈。入圍作品的藝術創作者涵蓋國內外，包含英格斯．伊第藝術工作室（Inges Idee）的作品《期待》以站在台中火車站前的巨型孩童，身上的豐富色彩靈感取自於火車窗外飛逝的流動風景；撒部．噶照《交織》使用自然材質與海廢材料傳遞環境保護意念，在花蓮海岸邊編織著傳統與現代；華特（Walter Eul）和海克・韋伯（Heike Weber）共同創作的作品《度境》以超過4,000顆藍色手工玻璃光球，蜿蜒漂浮於台北南港展覽館的大廳挑高空間，展現人性及科技的二元流動。

國內部分，李再鈐《天地人和》透過數學、幾何的美學排序，以純粹的幾何造形雕塑，為台南美術館增添哲思美學；許宗傑《粼粼波光、翩翩白影》仿效白鷺鷥優雅漫步、低頭覓食的生動造型，再利用桃園的埤塘環境以水借景，藉由倒影讓作品自然融入在地景中；賴亭玟和馬君輔的《美好泉源》以歌頌生命的禮讚為延伸主軸，呈現水源源不斷流淌的情境。



【入圍-藝術創作獎】台中車站公共藝術設置案《期待》(圖/文化部)



【入圍-環境融合獎】2020年花蓮縣公共藝術補助計畫(圖/文化部)

入圍計畫項目，包含「新北市樹林藝文綜合行政大樓興建統包工程公共藝術設置計畫」連結廣場上的百年榕樹，將老榕樹的樹影轉化成實體的浮雕步道，並於作品置入在地居民手印，記錄永恆的時光印記；「台電新北金瓜石公共藝術設置計畫第一期子計畫A暨第二期民眾參與計畫II」以燈光創作、燈光藝術裝置及大型戶外展演計畫推動文化資產活化，讓民眾透過藝術創作的引領，更認識在地的與文化資產；「城南公共藝術設置計畫案」透過田野調查、深度訪談、居民共創所蒐集到的紀錄、記憶與故事，運用紙雕技法刻劃成鐵雕創作，將台北市的舊時景物勾勒為記憶光廊。

除了常設性作品外，也有越來越多臨時性策展計畫或藝術行動，例如，「台灣電力股份有限公司–高雄公共藝術設置計畫案」串聯電力、藝術與生活，計畫包含戶外展覽計畫、身體藝術、駐地工作站等，帶領民眾沉浸於多元藝術活動；「台中市議會公共藝術設置案乙案–公共創意行動計畫」以青年藝術家作品典藏、媒體宣傳計畫及藝術走跳系列活動製造對話、交流的空間。

民間自辦公共藝術計畫共14案入圍，其中，《雲林斗南教會－時自彩繪玻璃》為教會集結在地社會力量，共同完成教堂主樓八角塔彩繪玻璃設計；《馬太林部落馬賽克拼貼藝術牆》，透過藝術工作室與部落居民，讓色彩斑斕的藝術創作佇立於部落內；而回到都市，無論是南港老爺行旅舉辦的藝術創作特展、Google總部辦公室在科技追求外兼具的藝術創作，抑或是大稻埕街角的公共藝術節，都讓公共藝術現身於城市各角落。