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台灣環保署推悠遊國旅綠點有禮　限額1500名

環保署：需完成現場入住現場折抵才能享用綠點優惠，若補助用罄「環保集點APP」會顯示已額滿。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/14 11:37
照片翻攝自Pixabay

照片翻攝自Pixabay

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）繼交通部觀光局推出國旅補助，環保署力推綠色旅遊更端出綠點加碼補助活動。環保署表示，自7月15日至12月15日期間，民眾只要加入環保集點並入住合作的環保標章旅館，可獲得綠點住宿抵用金200元，限額1500名。同時鼓勵出遊民眾，自備環保杯與盥洗用品減少一次性用品的使用。

環保署表示，7月15日起至12月15日止，只要下載「環保集點APP」並註冊登入，即可在電子優惠券兌換「悠遊國旅綠點有禮」活動優惠券；入住合作環保標章旅館並出示該優惠券序號，即可於現場結帳時每房折抵200元住宿費。

環保署舉例，小樺出遊選住合作的環保標章旅館，除獲得交通部補助的1,300元，小樺是環保集點會員，又可以在旅館使用「環保集點APP」兌換綠點加碼的住宿金，立刻省下1500的住宿費。

環保署提醒，這次活動名額為1500名，採「先住先用」方式，搶換電子活動優惠券不等同取得折抵名額哦。需完成現場入住現場折抵才能享用綠點優惠，若補助用罄「環保集點APP」會顯示已額滿。另外，若連續入住或同時訂兩房以上，只要透過不同環保集點帳號兌換活動優惠券，就可以一次使用多張券（每房每天至多折抵1張），享受更多折扣。

為推廣「用在地、惜資源、護環境」綠生活理念，環保署力推綠色旅遊，鼓勵民眾出遊時，可自備環保杯與盥洗用品（如牙刷、毛巾）減少一次性用品的使用；用餐可選擇綠色餐廳，吃多少點多少，不浪費食物；住宿就選住經環保署驗證符合「可回收、低污染、省資源」的優質「環保標章旅館」，減少旅遊時對環境的衝擊，一起旅遊愛地球。

環保署鼓勵民眾共同加入環保集點並響應綠色旅遊，減少因旅行、交通或食宿所帶來的資源消耗，一起愛護環境、享受淨零綠生活。

台灣環保署推悠遊國旅綠點有禮　限額1500名

環保署提供
環保署
環保標章旅館
悠遊國旅綠點有禮

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更新時間 : 2022-07-14 11:47 GMT+08:00

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