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台灣民進黨全代會17日登場　旗手組合、口罩設計與拍拍扇有亮點

民進黨說，大會將以感謝防疫人員等各界人士守護台灣揭開序幕，接下來，則會推出堅強縣市長候選人陣容，盼於年底選戰中，再次以「綠色執政 品質保證」的招牌，爭取更多支持者認同。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/14 11:50
民進黨全代會17日將登場，民進黨14日說，旗手組合、口罩設計與應援拍拍扇有亮點。（民進黨提供）中央社

民進黨全代會17日將登場，民進黨14日說，旗手組合、口罩設計與應援拍拍扇有亮點。（民進黨提供）中央社

延伸閱讀: 【守護台灣900日】衛福部長陳時中証實已請辭投入北市選戰　行政院: 將展開接任人選徵詢作業

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）民進黨全代會17日將登場，這次以「團結台灣、顧好未來」為主軸。民進黨今天(14日) 說，縣市長候選人已陸續就位，「中央地方會做事戰隊」將在全代會首度同台，這次也在旗手組合、口罩設計與應援拍拍扇設計亮點，希望讓外界耳目一新。

台灣民進黨全代會17日登場　旗手組合、口罩設計與拍拍扇有亮點

今年民進黨全代會在旗手組合、口罩設計與應援拍拍扇有亮點。（民進黨提供）中央社

民進黨發布新聞稿指出，第20屆第1次全國黨員代表大會將於17日在台北國際會議中心（TICC）登場，這次全代會以「團結台灣、顧好未來」為主軸，訴求台灣人民在這段日子以來，共同面對的各種的挑戰，以及對未來的展望。

民進黨說，將以感謝防疫人員等各界人士守護台灣揭開序幕，接下來，則會推出堅強縣市長候選人陣容，盼於年底選戰中，再次以「綠色執政 品質保證」的招牌，爭取更多支持者認同。

民進黨指出，全代會開幕式活動分成兩大主軸，首先感激台灣防疫英雄的辛勞，也謝謝全體民眾與行政團隊團結防疫，一起守住台灣，讓台灣在疫情期間經濟表現亮眼，2021年台灣經濟成長率為6.28%，創下11年新高紀錄。

年底九合一大選將至，民進黨說，縣市長候選人已陸續就位，「中央地方會做事戰隊」將在全代會首度同台，展現要為台灣「顧好未來」的決心。

過去民進黨全代會，設計物和活動安排也都是亮點，今年民進黨在旗手組合、口罩設計與應援拍拍扇下功夫，希望讓大家耳目一新。

中央社引述民進黨表示，向黨旗致敬是歷屆全代會的重要儀式，過去多由男性黨工擔任舉旗手，今年首度加入女性旗手。

民進黨說明，年底投票除了九合一選舉，更重要的是「18歲公民權」的複決投票，為了展現民進黨長期重視年輕族群權益的主張，首度安排最年輕的發言人謝子涵及青年部的青年夥伴「國務青」等6位黨內青年擔任旗手，並且以三男三女的新組合，共持黨旗進場。

民進黨指出，全代會的活動口罩是以DPP字樣堆疊而成的迷彩設計，象徵執政團隊與全民在近期國際局勢變動劇烈的影響之下，強化國防、保衛台灣的決心。

此外，活動現場將發放人手一支「團結台灣、顧好未來」應援拍拍扇，期盼延續過去團結防疫的成果，與全國各界共同守護台灣未來，為自己和台灣的好表現繼續加油。

台灣民進黨全代會17日登場　旗手組合、口罩設計與拍拍扇有亮點

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