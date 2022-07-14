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英國保守黨魁選舉蘇納克領先 強生政府18日信任表決

外相特拉斯長期以來都被視為下任黨魁的熱門人選，首輪選舉意外被甩在第三位，輸給主張調高稅賦、增加社會福利支出的蘇納克，以及草根黨員最青睞的參選人克摩丹特。

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/14 10:50
英國保守黨黨魁選舉，首輪由前財政大臣蘇納克領先。（圖／美聯社）

英國保守黨黨魁選舉，首輪由前財政大臣蘇納克領先。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）英國保守黨黨魁選舉13日首輪投票結果出爐，8位候選人中有2位遭到淘汰，「左傾」的前財政大臣蘇納克以領先姿態進入下一輪選舉，新任黨魁將於9月5日揭曉，有望接棒強生成為下任英國首相。

首輪選舉門檻為獲得30位同黨國會議員支持，前外交大臣韓特（Jeremy Hunt）、甫上任的財政大臣查哈威（Nadhim Zahawi）分別獲得18及25票，未達門檻而出局。

進入下一輪選舉的6位候選人中，蘇納克（Rishi Sunak）票數最高（88票），其次依序為國際貿易副大臣摩丹特（Penny Mordaunt）（67票）、外交大臣特拉斯（Liz Truss）（50票）、前平等事務大臣巴登諾克（Kemi Badenoch）（40票）、國會外交委員會主席圖根哈特（Tom Tugendhat）（37票）、總檢察長布瑞弗曼（Suella Braverman）（32票）。

衛報》報導，外相特拉斯長期以來都被視為下任黨魁的熱門人選，她也獲得強生（Boris Johnson）的死忠支持者多里斯（Nadine Dorries）以及芮斯莫格（Jacob Rees-Mogg）的支持。

但本次一輪選舉中，特拉斯意外被甩在第三位，輸給主張調高稅賦、增加社會福利支出的蘇納克，以及草根黨員最青睞的參選人克摩丹特。

特拉斯週四的演說中將提出，將英國將建設為「有抱負的國家」，讓每個人擁有成功的機會。此外，她還將重申對于減稅的承諾，包括扭轉最近國民保險金費率的增長，她受訪時提出，建議減稅可以通過額外的借貸來支付。

強生請辭保守黨黨魁，並擔任看守首相直到9月，在此之前保守黨國會議員會進行多輪投票進行淘汰，直到選出最後兩位候選人，並交由20萬全體黨員投票選出黨魁。預計最終兩位候選人可於21日國會休會前順利出線。

然而強生請辭並未解除危機，在野工黨對強生本人以及其政府提出不信任動議，要求即刻下台，被強生以浪費國會議事時間擋下。然而，強生政府也對自己提出信任動議，並將於18日投票，若屆時當局輸掉信任表決，則可能觸發大選。
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更新時間 : 2022-07-14 11:47 GMT+08:00

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