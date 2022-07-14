【金馬59】主視覺搶先曝光！視覺化拍攝過程致敬台灣電影人　影展開跑時間看這邊！

（台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導）2022台北金馬影展將於11月2日至20日展開，本屆再度邀請劉耕名擔任視覺統籌，率領Bito設計團隊為金馬59量身打造一系列精彩視覺設計。

金馬執委會於13日公布「金馬59」主視覺，不僅將59字型構成金馬圖騰，並同步釋出動態影像，由劉耕名率領的Bito設計團隊，去年為金馬58打造全新主視覺，接連勇奪設計界最高殿堂紐約ADC Awards金獎、英國D&AD Awards最高榮譽黃鉛筆大獎。

今年Bito與上屆金馬獎「年度台灣傑出電影工作者」得主質感師陳新發攜手打造，以「凝視痕跡：如何和變動與未知共存」視覺主題致敬電影人，將他們對電影的付出與磨練，化身成主視覺上的真實痕跡，也象徵金馬殿堂的背後，是所有電影人的努力證明。

Bito嘗試把電影創作與拍攝歷程「視覺化」－將59字型構成金馬圖騰，透過90度翻轉平面主視覺，瞬變為3D立體金馬字體設計，打造一座雙向性的數位雕塑，模擬測試視角轉變的效果。而在3D立體金馬字體設計的表面質感上，由陳新發率領的法蘭克質感創作團隊，還原重現電影拍攝現場的氛圍與情境。

金馬執委會表示，設計團隊以幕後工作人員避免光線反射的黑色服裝為底色，呈現噴漆顏料水漬、定位膠帶的標記、支撐劇組踩踏的蘋果箱與器材的磨損刮痕，與各種文字與記號，這些層層交疊的痕跡，都是銀幕前看不到的無聲歷程；視覺色調上，則以亮橘作為主色調，更顯大膽活力。字體上，則選用無襯線字體的設計，讓整體視覺在現代摩登和隆重大器間取得平衡。

第59屆金馬獎頒獎典禮亦將於11月19日在台北國父紀念館隆重登場。本屆金馬獎長片類（劇情、紀錄、動畫）、金馬國際影展與金馬創投會議的FPP／WIP企劃案，徵件報名至8月1日。