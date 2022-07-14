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台灣衛福部長陳時中今行政院會後請辭投入北市選戰　交接預計1週內完成

據了解，陳時中將於今天(14日) 行政院會後請辭，政院會隨即展開接任人選徵詢作業，徵詢順利後再決定交接日，相關程序有望一週內完成。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/14 11:46
民進黨13日下午舉行「雙北雙箭頭 攜手向前走」台北及新北市長提名記者會，台北市長被提名人陳時中出席致詞時盼年底勝選，讓台北市變得更好。中...

民進黨13日下午舉行「雙北雙箭頭 攜手向前走」台北及新北市長提名記者會，台北市長被提名人陳時中出席致詞時盼年底勝選，讓台北市變得更好。中...

更新時間: 2022-07-14 11:46

更新時間: 2022-07-14 10:45

延伸閱讀: 【更新】台灣衛福部長陳時中預計7/14辭職投入北市選戰　12日出新書向集檢所英雄致敬

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）民進黨昨(13日) 徵召衛福部長陳時中參選台北市長。據了解，陳時中將於今天(14日) 行政院會後請辭，政院會隨即展開接任人選徵詢作業，徵詢順利後再決定交接日，相關程序有望一週內完成。

民進黨中執會13日下午通過徵召陳時中參選台北市長、前交通部長林佳龍參選新北市長；陳時中請辭時間點及衛福部長接任人選受關注。

據了解，陳時中擬在參加14日行政院會後，提出辭呈；他將在會中報告「長照2.0執行成果」，且預定出席行政院會後記者會。

台灣衛福部長陳時中今行政院會後請辭投入北市選戰　交接預計1週內完成

台灣衛福部長陳時中今行政院會後請辭投入北市選戰　交接預計1週內完成

衛生福利部12日舉行111年部慶及頒發衛生福利專業獎章暨表揚模範公務人員典禮，衛福部長陳時中也出席，他在致詞時表示，這是最後一次以部長身分主持衛福部部慶。中央社

台灣衛福部長陳時中今行政院會後請辭投入北市選戰　交接預計1週內完成

衛福部111年部慶及頒發衛生福利專業獎章暨表揚模範公務人員典禮，12日下午在衛福部舉行，前副總統陳建仁（前右）與衛福部長陳時中（前左）一同出席。中央社

台灣衛福部長陳時中今行政院會後請辭投入北市選戰　交接預計1週內完成

衛福部12日下午舉行111年部慶及頒發衛生福利專業獎章暨表揚模範公務人員典禮，邀請小朋友在典禮上表演，衛福部長陳時中（後左）上台與小朋友親切互動。中央社

台灣衛福部長陳時中今行政院會後請辭投入北市選戰　交接預計1週內完成

衛福部長陳時中12日上午出席衛福部所舉辦「戰疫堡壘」新書發表暨感恩茶會。中央社

延伸閱讀: 【更新】台灣衛福部長陳時中預計7/14辭職投入北市選戰　12日出新書向集檢所英雄致敬

中央社報導，為確保衛福部長交接無縫接軌，行政院在收到陳時中辭呈後，將展開徵詢作業，待確認接任人選意願並定案後，院長蘇貞昌才會批准陳時中辭呈；整體作業有望一週內完成。

行政院發言人羅秉成12日透過媒體群組指出，若陳時中請辭獲准，會適時公布接任人選，確保衛福部運作與指揮中心防疫工作無縫接軌、穩健進行。

另一方面，國民黨13日召開「陳時中十大『不負責任』事件簿大公開！扛責變卸責？」記者會，列出衛福部長陳時中防疫期間的「不負責任」事件，由副秘書長兼文傳會主委王育敏（下圖右）主持，副秘書長李彥秀（下圖中）、醫療委員會主委蔡明忠（下圖左, 中央社）等人出席。

台灣衛福部長陳時中今行政院會後請辭投入北市選戰　交接預計1週內完成

台灣衛福部長陳時中今行政院會後請辭投入北市選戰　交接預計1週內完成

衛福部長陳時中（前左2）受徵召競選台北市長，他11日出席民進黨台北市黨部執評委就職典禮，並與議員參選人同台合影。中央社
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