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百老匯音樂劇《獅子王》首次於南台灣衛武營演出　偏鄉及弱勢孩童搶先看公益場

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/14 09:32
重量級音樂劇《獅子王》首次於高雄衛武營演出(圖/衛武營國家藝術文化中心)

重量級音樂劇《獅子王》首次於高雄衛武營演出(圖/衛武營國家藝術文化中心)

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)重量級音樂劇《獅子王》首次於高雄衛武營演出，館方舉辦公益場邀請偏鄉學童觀賞總彩排。

百老匯音樂劇《獅子王》首次前進衛武營歌劇院，在南台灣引發熱烈討論，衛武營國家藝術文化中心攜手寬宏藝術、高雄市教育局、台灣世界展望會，聯合邀請高雄在地近千名學生進劇場搶先觀看總彩排，這次邀請前來欣賞的學生們，包含偏鄉地區學童及世界展望會資助的家庭等。

衛武營國家藝術文化中心藝術總監簡文彬表示，自2019年衛武營結合校園藝文推廣，推出『藝企學-美感教育計畫』以及『劇場藝術體驗教育計畫』，獲得企業與學校的熱烈迴響，至今已有超過55,000名學生參與。借助此次難得的機會邀請學生一同來欣賞國際級的音樂劇，除了感受現場演出的震撼外，希望能有更多孩子們從表演中獲得啟發，讓藝術的感動成為支持他們的力量，也許這次的演出將成為孩子們大膽造夢與實現夢想的契機。

此外，除了邀請高雄在地學生欣賞《獅子王》音樂劇外，衛武營為能讓全國學生有機會進一步親身體驗場館及廳院空間特色，每年「藝企學」都會邀請音樂、舞蹈、馬戲以及傳統戲曲等不同類型的專業表演團隊，結合劇場禮儀、廳院介紹與正式演出，讓美感教育在潛移默化中發酵。

「劇場藝術體驗教育計畫」則規劃體驗課程、讀劇課程、藝文人才培育、共學工作坊等一系列的體驗教育課程，由藝術家或業師與教育者共同規劃，培養孩子的藝術欣賞能力與厚植孩子的創造力，讓走進劇場成為學生生活裡的日常。
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高雄

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更新時間 : 2022-07-14 11:46 GMT+08:00

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