〈時評〉不知感恩沒有人性的「中國人」

由於台灣友人安倍晉三的遇刺身亡，許多中國人（ 當然包含生在台灣、長在台灣，但不認同台灣， 而以中國人自居自視者）不知感恩、沒有人性的症候群又發作了！

先說中國人的不知感恩：對總統蔡英文9日下令的「各級政府機關、 公立學校於11日降半旗一天，以感念安倍對台的支持與貢獻」， 前中國國民黨中央考紀會主委葉慶元律師即質疑， 安倍晉三是卸任日本首相，非友邦元首，對我國、 世界和平或人類進步也沒有偉大貢獻，請問為什麼可以下半旗？

吾人想反問的是：台灣為什麼不可以為安倍降半旗？

台灣有難時，安倍以日本首相身分，手寫「台灣加油」為台灣打氣， 何其振奮人心！去年五月，台灣因疫情延燒， 急須疫苗有如熱鍋上螞蟻之際，全世界第一個伸出援手，（ 且一次又一次）免費贈送台灣AZ疫苗的，不就是日本嗎？ 背後暗中使力的最大功臣，不就是安倍嗎？安倍鏗鏘有力的「 台灣有事，就是日本有事，就是美日同盟有事」， 對台灣的安保是何等重要的加持？除非葉慶元的「我國」跟咱們的「 我國」不是同一國，否則，安倍對「我國」的偉大貢獻， 台灣人當然是不能也不會忘懷的！

再擴大言之，全球率先宣布降半旗悼念安倍晉三的是美國。 美國會隨隨便便因為一個外國政治人物的遇刺身亡而降半旗致哀嗎？ 安倍對世界和平或人類進步有沒有偉大貢獻，美國拜登、川普， 甚至連中國習近平、俄羅斯普丁，不都普遍給予肯定嗎？

再看中國人的沒有人性：安倍遇刺身亡，中國網路出現幸災樂禍的「 普天同慶」言論者有之，要放鞭炮者有之，稱讚槍手為「抗日英雄」 者有之，店家推出商品折扣、買一送一以示「慶祝」者有之。 這和台灣921大地震，中國第一時間即施壓各國， 任何援助台灣的捐款、救災物資、救難援助， 都必須先得到中國之同意；在台灣迫切需要疫苗時， 中國對台灣採購德國BNT疫苗暗施毒手，冷血心態何其相似？ 把台灣的災難，當中國撈取政治利益的良機，共產中國之變態、 之沒有人性，實讓人不寒而慄。

台灣1999年的921大地震，日本率先全球派遣救難隊（ 並捐款和提供組合屋）；日本2011的311大地震， 換成台灣大力捐輸日本災民；去年中，台灣亟需疫苗， 又換成日本對台灣伸出援手──懂得感恩圖報、 具有急難互助海洋性格、發揮人性光輝的台灣人與日本人， 彼此間進行的是善的循環！大陸性格的中國，趁台灣有難時， 阻擋國際社會對台灣伸出援手、阻撓台灣對BNT疫苗的順利採購， 這不是想和台灣建構善的循環， 而是企圖在台灣人身上套上惡的枷鎖！

（ 作者為新竹教育大學退休副教授）