悠遊國旅7/15開跑　觀光局估創造314億元觀光效益

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）為準備迎接國際觀光客，交通部13日舉辦悠遊國旅補助啟動活動並表示， 自今( 2022)年7月15日起推出「悠遊國旅補助方案」，內容包含「 團體旅遊補助」、「國人住宿優惠」及「觀光遊樂業入園優惠」， 期能擴大國民旅遊市場規模，同時展現「六大國際魅力景區」 的景點。

交通部長王國材表示，該部向行政院爭取了55億元， 在尚未開放國際觀光簽證之前， 從7月15日開始推動悠遊國旅專案，鼓勵大家出遊，藉此先練兵、 熱身，提供好的服務，帶動整體國旅市場活絡。

王國材還說，疫情期間，觀光相關建設已完成16條多元自行車路線優化、推動向山致敬及向海致敬、 整建桃園機場南北跑道。現正積極推動6大國際魅力景區、 13個風管處基礎建設，籲請觀光業提出優質旅程與服務，共同迎接國際觀光客。 國旅內需始終是最穩定的市場，必須全力把握， 振興觀光的號角已響起。

觀光局長張錫聰指出，「悠遊國旅補助方案」獲得旅行業、 旅宿業及觀光遊樂業的高度肯定， 各縣市政府更推出諸多優惠措施要活絡國旅市場，透過方案的執行， 將可在國境開放前為觀光產業注入活水。 此方案實施期間自7月15日至12月15日或經費用罄為止， 預計可帶動約722萬人次出遊， 創造直接及間接觀光效益約314億元。

觀光局說明，有關「團體旅遊補助」， 旅行業只要組團人數15人以上、行程安排2天1夜以上， 例假日不超過1日，且符合至觀光遊樂業、百大經典小鎮… 等12項景點條件中之2項，即可申請每團2萬元補助； 如行程安排至國家綠道、16條多元自行車路線…等8項加碼條件， 每項可再補助5,000元，每團最多可加碼1萬元， 另若業者安排長天數方案，更可含2例假日。

另外在「國人住宿優惠」方面， 為鼓勵民眾利用平日出遊以達到分流的效果，此次規劃提供平日( 週日至週四)住宿每人每晚補助800元； 民眾若選擇入住星級旅館、好客民宿、自行車友善旅宿、 環保標章或溫泉標章旅館或使用優惠旅客本人完整接種3劑疫苗等6 項之1，則適用加碼方案，最高每房每晚可折抵1300元， 這也是疫情後觀光局祭出住宿補助措施以來最高之補助金額， 目前已有逾8800家旅宿業者報名參與該活動。

觀光局也介紹全國北、中、南、 東及離島6大魅力景區執行成果，範圍包含了北海岸、東北角、 東海岸、日月潭、阿里山及澎湖，為未來迎接國際觀光客奠定基礎。