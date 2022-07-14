悠遊國旅7/15開跑　觀光局估創造314億元觀光效益

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）為準備迎接國際觀光客，交通部13日舉辦悠遊國旅補助啟動活動並表示，自今(2022)年7月15日起推出「悠遊國旅補助方案」，內容包含「團體旅遊補助」、「國人住宿優惠」及「觀光遊樂業入園優惠」，期能擴大國民旅遊市場規模，同時展現「六大國際魅力景區」的景點。
交通部長王國材表示，該部向行政院爭取了55億元，在尚未開放國際觀光簽證之前，從7月15日開始推動悠遊國旅專案，鼓勵大家出遊，藉此先練兵、熱身，提供好的服務，帶動整體國旅市場活絡。
王國材還說，疫情期間，觀光相關建設已完成16條多元自行車路線優化、推動向山致敬及向海致敬、整建桃園機場南北跑道。現正積極推動6大國際魅力景區、13個風管處基礎建設，籲請觀光業提出優質旅程與服務，共同迎接國際觀光客。國旅內需始終是最穩定的市場，必須全力把握，振興觀光的號角已響起。
觀光局長張錫聰指出，「悠遊國旅補助方案」獲得旅行業、旅宿業及觀光遊樂業的高度肯定，各縣市政府更推出諸多優惠措施要活絡國旅市場，透過方案的執行，將可在國境開放前為觀光產業注入活水。此方案實施期間自7月15日至12月15日或經費用罄為止，預計可帶動約722萬人次出遊，創造直接及間接觀光效益約314億元。
觀光局說明，有關「團體旅遊補助」，旅行業只要組團人數15人以上、行程安排2天1夜以上，例假日不超過1日，且符合至觀光遊樂業、百大經典小鎮…等12項景點條件中之2項，即可申請每團2萬元補助；如行程安排至國家綠道、16條多元自行車路線…等8項加碼條件，每項可再補助5,000元，每團最多可加碼1萬元，另若業者安排長天數方案，更可含2例假日。
另外在「國人住宿優惠」方面，為鼓勵民眾利用平日出遊以達到分流的效果，此次規劃提供平日(週日至週四)住宿每人每晚補助800元；民眾若選擇入住星級旅館、好客民宿、自行車友善旅宿、環保標章或溫泉標章旅館或使用優惠旅客本人完整接種3劑疫苗等6項之1，則適用加碼方案，最高每房每晚可折抵1300元，這也是疫情後觀光局祭出住宿補助措施以來最高之補助金額，目前已有逾8800家旅宿業者報名參與該活動。
觀光局也介紹全國北、中、南、東及離島6大魅力景區執行成果，範圍包含了北海岸、東北角、東海岸、日月潭、阿里山及澎湖，為未來迎接國際觀光客奠定基礎。