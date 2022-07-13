快抬頭看！2022最大「超級滿月」今登場　還有劃過天際的「超亮星星」

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）今年最後一次超級滿月今晚登場，天文館於今（13）日19時30分起於YouTube「臺北天文館」頻道進行「最大滿月」直播解說，可別錯過今年最美月亮。

天文館表示，今天晚間的月亮比起6月時的滿月更大更亮，月球視直徑可達到33.7角分，與今年1月18日的最小滿月相比，足足大了13.5%，大約是1元與5元硬幣大小的差別。

而最佳觀賞時間是在今日傍晚，因為在17時6分月球通過近地點，此時地月中心距離357,372公里，是今年月球離地球最近的時刻。

當月球18時37分升起時，雖然相位99.7%，還不到100%的「滿版」，但肉眼看來已與正圓無異，再加上地面景物的襯托，將比14日凌晨2時38分高懸夜空的「滿月」更為壯觀，而且幾乎一樣圓，是今年最好看的月亮！

天文館說明，即使在明（14）日2時38分的「滿月」時刻，月球也不會達到100%的「滿版」，僅99.8%！因為滿月是定義在月亮與太陽黃經相差180度的時刻，無關黃緯，但只有當月球、地球與太陽真正排成一直線時，地球上才能看到「滿版」的月亮，不過此時的月亮也會因位在地球影子裡而處於「月食」狀態。

此外，天文館也指出，今天晚間7時54分許及16日凌晨4時5分許，會出現一顆會移動的「超亮星星」，但它不是真的星體，而是位在高約400公里軌道上的國際太空站，亮度遠高於群星，想不看見它耀眼的光芒都很難。