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2022環太平洋演習　美國太平洋艦隊司令：非針對中國但聚焦捍衛台灣

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/13 20:30
圖為美國太平洋艦隊司令帕帕羅（Sam Paparo）。（圖／美聯社）

圖為美國太平洋艦隊司令帕帕羅（Sam Paparo）。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／國際組　綜合報導）美國太平洋艦隊司令表示，2022年環太平洋軍事演習（RIMPAC）並非設計用來抗衡、威脅中國或任何國家而來，但確實聚焦「對未來幾年潛在衝突」最為突出的技能和技術。

根據中央社和美國「國防新聞」（Defense News）報導，中國提出於2027年完成武器裝備現代化的目標，而美國和台灣軍方均認為，這樣的現代化將讓中國取得武力犯台的能力。而今年在俄羅斯入侵烏克蘭後、美軍出手支援烏方的作法，讓外界更加好奇，如果中國在這個10年內犯台，美國會付出多少心力協助台灣。

2022年環太平洋軍事演習在美國夏威夷群島周邊和珍珠港舉行，自6月29日展開，8月初結束。COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行影響下，2020年的演習規模有所縮減，今年是4年來第一場完整規模的演習。

今年的軍演包括26國、38艘船艦、4艘潛艇、170多架飛機、9支地面部隊、約30個各領域的無人系統，多達2.5萬人參加。

而中國2018年已不再被邀請參加環太平洋軍事演習，但就連當時美國海軍官員都堅稱，這場兩年一度的跨國演習並非特別針對抗衡中國或任何國家而來。

當被問及中國恐於2027年武力犯台一事，是否影響了演習本身或演習所設定的特定問題，美國太平洋艦隊司令帕帕羅（Sam Paparo）告訴「國防新聞」，環太平洋軍演是依2027年台海情勢所設計，在於提升國際聯盟因應相關狀況的熟練度，其中包括兩棲作戰和遠程打擊等。

多個亞洲媒體問及環太平洋軍事演習旨在對中國、北韓傳達何種訊息，帕帕羅特別談到中國時承認，「中國過去幾十年發展出的戰鬥力，包括將武力投射到其邊界和沿岸以外的軍事投射力」，「相當讓人憂心」。

帕帕羅說，「環太平洋軍事演習本身並非意在反對某個特定民族國家…但它確實顯示所有參與國團結一心守護基於國際規範的秩序、主權原則、海洋自由以及聯合國海洋法公約，並反對擴張主義行為。」
2022環太平洋演習

更新時間 : 2022-07-13 21:51 GMT+08:00

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