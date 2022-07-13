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延續安倍信念　台南和山口縣相約秋天締盟

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/13 19:44
台南市長黃偉哲今（13）日與安倍晉三前首相故鄉的山口縣村岡嗣政知事視訊會談，雙方相約今年秋天締盟。（台南市府提供）

台南市長黃偉哲今（13）日與安倍晉三前首相故鄉的山口縣村岡嗣政知事視訊會談，雙方相約今年秋天締盟。（台南市府提供）

（台灣英文新聞／政治組　綜合報導）日本前首相安倍晉三8日遇刺身亡，台南市政府在總爺藝文中心設置追思專區，台南市長黃偉哲今（13）日與安倍晉三前首相故鄉的山口縣村岡嗣政知事視訊會談，雙方相約今年秋天締盟。

台南市政府發布新聞稿指出，黃偉哲、台南市議會議長郭信良、村岡嗣政、山口縣議員島田教明、台北駐福岡經濟文化辦事處長陳銘俊等人於今日參與視訊會談，與會眾人均起立為安倍前首相默哀，而黃偉哲藉此機會表達沉重哀悼之意，並與村岡知事相約今秋締盟，共同延續台日友好交流理念。

黃偉哲表示，安倍前首相不僅受日本人民景仰，也深受台灣人民喜愛，長年都非常支持台灣，2016年台南發生0206地震時，第一時間派遣專家來台協助搜救及物資援助。去年在安倍前首相的幫忙下，日本捐贈台灣逾420萬劑疫苗，失去如此重要的日本友人，對台灣及台南都是莫大的遺憾與傷痛。未來會延續安倍前首相台日友好信念，持續深化台日交流。

黃偉哲同時邀請村岡嗣政到訪台南市及締盟，讓雙方關係邁入新里程碑。

議長郭信良表示，去年透過視訊與山口縣議會簽定友好協定，基於這份因緣，也樂見接下來山口縣將與台南締盟，大家持續為雙方友好關係努力。

郭信良也提到對一直致力台日友好，與台灣維繫堅定情誼的安倍前首相，表達最高的崇敬與懷念，同時也感謝防衛大臣岸信夫眾議員，為台海安全穩定共同協防台灣所作的承諾。

山口縣村岡嗣政知事提到，安倍前首相生前致力推動山口縣與台灣的交流，今後山口縣將繼承他的遺志，深化與台灣的關係。去年雙方議會締結協定，今年盼能與台南市締盟積極開啓交流。
安倍晉三
日本
台南
山口縣

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