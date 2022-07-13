台北市爆今年首例漢他病毒！40多歲女接觸鼠類排泄物時「疑吸入性感染」

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）台北市今（13）日公布1例漢他病毒症候群確診病例，是北市今年以來的第1例，為40多歲女性，清潔住家環境時，曾有鼠類出沒，截至今日，全國累計確診3例。

衛生局表示，個案自6月4日起陸續出現發燒、頭痛、肌肉痠痛及輕微腹瀉等症狀，於6月7日至醫院就醫，通報疑似病例並收治住院，7月7日返診再次檢驗後確診，目前已康復出院，同住者無疑似症狀。

疫調時個案自述在打掃家裡時發現鼠類排泄物，雖有配戴口罩及手套，但疑似口罩未完整罩住口鼻，而疑似吸入性感染。

北市衛生局說明漢他病毒症候群為第二類法定傳染病，是由漢他病毒所引起的疾病，屬於人畜共通傳染病，主要傳染途徑可能經由呼吸道吸入鼠類分泌物或排泄物、接觸遭病毒污染的空氣或物體、被帶病毒之齧齒動物咬到等遭受感染。

早期症狀包括發燒、頭痛、肌肉痛、出血等，後期症狀則可能出現急性腎衰竭、呼吸窘迫等。如民眾有出現相關症狀，應儘速就醫並主動告知醫師相關動物接觸史及旅遊史等訊息，以及早獲得妥適的治療。

北市衛生局提醒，居家防鼠3絕招「不讓鼠來、不讓鼠吃、不讓鼠住」，公共衛生需要社區民眾共同維護，尤其是用過的餐盒、廚餘、食物等不可隨意丟棄，以免招致鼠患，社區公共區域應加強環境清潔工作及採取相關防鼠措施，包括：

不讓鼠來:修補紗窗門、封住鼠洞及縫隙，避免鼠類進入屋內。 不讓鼠吃:家中廚餘或動物飼料應妥為處理，不讓老鼠有食物吃。 不讓鼠住:清理老鼠容易窩藏之倉庫、儲藏室，讓老鼠無處可住。

衛生局提醒市民，清理可能藏匿鼠類環境時，應注意以下事項: