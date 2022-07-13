安倍逝世 學者：未來日對中挑釁「零容忍」

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）「友台」日本前首相安倍晉三離世，台灣學者今（13）日分析，日本當局會繼承安倍路線，包括安保、對台關係，且日本對中國在領海、領空周邊挑釁行為將趨近「零容忍」，為加強軍備，日本國防預算有望逐年調升到占GDP2%規模。

中央社報導，國策研究院今日舉行「安倍首相與日本政局」座談會，受邀學者專家聚焦日本政局變化、安倍路線的延續與修憲、日本國家安全改革、台日關係等議題。

日本對中國挑釁行為趨向「零容忍」

國策院執行長郭育仁指出，安倍的戰略思維是非線性的，不是非黑即白，以對中國戰略來說，他所做的事很多為中國討厭，卻也有很多令對方喜歡。

郭育仁表示，2018、2019年安倍接連訪問北京，並邀請中國國家主席習近平於2020年春天訪日，安倍被稱為戰略家，是因為他有辦法做讓對手討厭的事情，但還是能讓對手喜歡他。因此即便現在中國骨子裡對安倍恨得牙癢癢，習近平的弔唁文仍要稱讚安倍對中日關係改善的貢獻。

郭育仁還提及，現在開始日本對中國在領海、領空周邊挑釁行為將趨近於「零容忍」，轉為強烈反應。中國於東海的試探行為預計會收斂，因習近平無法承受在中共20大即將來臨之際與日本產生重大衝突。

修憲勢力過提案門檻 目標無共識

高雄大學政法系教授楊鈞池指出，日本近日參議院選舉結果自民黨獲勝，可見延續安倍路線市民意所向，日本首相岸田文雄也已細膩表達會努力延續安倍路線，不過不可避免會作出些微調整。

安倍致力推動修改日本和平憲法，強化該國軍力。楊鈞池分析，儘管修憲勢力的自民黨、公明黨、維新黨與國民民族黨於參議院席次已過提案門檻，但4黨對於修憲目標與如何轉換具體條文並無共識，2016年安倍在任時修憲勢力也曾過門檻卻無法推動，代表修憲有其困難度。

若修憲案無法推動，楊鈞池提出，岸田如何延續安倍路線就看兩項指標，其一，日本的防衛預算可能會在5年之內翻倍達到GDP的2%；其二，日本是否採購具有反擊能力、足以先發制人的武器。

自民黨內部：清河會群龍無首 岸田派或將坐大

關於安倍逝世對自民黨內派系的影響，輔大日本暨東亞研究中心主任何思慎認為，安倍晉三是自民黨內最大派系「清和會」（安倍派）領袖，他驟逝後對自民黨內派閥板塊挪移將產生影響，岸田派系約40餘人，如果跟泛宏池會整合，將成為最大勢力。清和會群龍無首，也沒有接班人能和其他派閥可以平起平坐，未來岸田派更有擴大可能。

郭育仁則認為，安倍過世會使派系捐棄成見，且未來3年沒有重大選舉，將使派系效應減弱。