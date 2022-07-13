新北線上暑輔學力PLUS　陪國中生FUN暑假

新北市教育局陪國中生FUN暑假!今(2022)年再 推出「線上暑輔學力PLUS」影片新系列， 邀請全國名師透過輕鬆有趣的線上實作課程， 讓同學從生活經驗取材，學習藝術與科技創作、 寫作表達與英語會話，同學們暑假宅在家也能快樂學習!

教育局長張明文表示，新課綱強調探究實作， 因此新北市今年推出的「線上暑輔學力PLUS」系列學習資源， 提供同學線上實作課程，在家也能發揮創意，動手操作，提升學習力 ，也能培養問題解決能力，讓暑假過得充實又有趣。

今年延續去年「新北暑假不打烊」系列影片，除了「 跟藝術家學美感」、「跟大師學寫作」外，增加「生活科技實作」 及「會考也會說-英語口說」課程，將會考中的考試重點， 透過實作與生活應用，增加學生知識理解能力，有助於學力PLUS !

「跟大師學寫作」課程， 邀請到多位寫作大師線上直播與同學面對面。 暢銷作家歐陽立中老師表示教同學透過表達技巧傳達驚豔的觀點， 有助於提升寫作力；惠文高中蔡淇華主任以「 寫作能力快速上身的七個方法」， 幫助同學從會考作文走入文學與文字應用； 丹鳳高中宋怡慧主任以邏輯分類、鍊字金句術等技巧， 幫助同學成為寫作高手。

「跟藝術家學美感」課程豐富多樣， 新泰國中爵士樂團指揮林映辰老師，透過隨手可得的物品， 實作爵士樂的「搖擺」律動；莊孟勳、黃柏諴及饒祗豪老師， 帶著同學學習嘻哈舞蹈、製作自媒體影音、 以及從生活中常見的蔬果與廢材創作版畫， 指導同學能從生活中尋找創作靈感與美感。

永和國中生活科技王若臻老師及劉珮婕老師表示， 學生在自然科學學到的牛頓第三運動定律， 可以從線上暑輔的氣球車製作課程中，發現作用力與反作用力的生活 應用。 新莊國中曾麗娜老師也將從會考歷屆試題與生活相關的各項主題， 帶著同學「輕鬆聽會考，開口說英語」，讓同學「會考也會說-說出 一口好英語」。

福和國中8年級的陳亭孜同學說，暑假宅在家， 可以跟著影片畫畫紓壓，學做版畫，還可以利用影片， 加強自己比較弱的科目。土城國中7年級的賴成峯同學也說， 線上暑輔學力PLUS課程，可以挑選想學的內容， 不斷重複觀看學習，直到學會為止。

教育局表示，歡迎國中同學暑假7月18日至8月11日， 每周一至四，下午2時到3時30分，一起到教育局YouTube 頻道觀看線 上暑輔學力PLUS影片，且每周四下午2時到3時30分， 還安排寫作大師線上直播與同學面對面授課，除了教育局YouTu be頻道以外，也能在「國中學力PLUS」學習網站收看喔！同時鼓勵同學觀看149集學力大爆發影 片，利用暑假加強各科複習精進，一起學力up大爆發!

張明文局長勉勵新北國中生，利用暑假儲備學習能量，介紹新北線上暑輔英語類、科學類、藝術類、文學類四大課程。(照片由新北市教育局提供)

老師製作自媒體影音，帶著同學學習嘻哈舞蹈。(照片來源：新北市教育局提供)

新北線上暑輔學力PLUS， 陪學生FUN暑假