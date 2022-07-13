2022 台北國際夏季旅展 福華大飯店住宿券最低22折起

後疫情時代，安心旅遊不再遙不可及！ 福華集團準備多項熱門商品，在2022/7/15-7/18世貿一館舉辦的「2022台北國際夏季旅展」，與喜愛旅遊美食的貴賓們相見歡! 經典熱銷秒殺商品「福華連鎖飯店住宿券」折扣最低22折，包括兩人入住含早餐，平均一人只要1,400元即可全台福華住宿任您挑選；今年除了台北、新竹、台中、高雄、石門水庫、墾丁福華外，詢問度最高的溪頭福華也不缺席，一券在手、規劃專屬行程，全台旅遊走透透。

今年餐券則有高人氣得獎餐廳「蓬萊邨/ 江南春/珍珠坊/麗香苑平日四人合菜券」，旅展期間限定只要2,500元！此外消費者佳評如潮之「中西全日美食餐券 (餐廳4選1)」則下殺6折不到，旅展特惠價只要999元，保證優惠無限大！心動不如馬上行動，線上旅展已搶先於2022/7/1在台北福華大飯店線上商城開跑，民眾可於線上商城先搶為快，不能到現場的民眾也可以在線上購買，讓您美食度假一次滿足。

另有7/15-7/18四天限時限量「馬祖饗食卡蹓味十人桌菜」預購優惠，在地馬祖美饌就在台北福華大飯店，每桌原價18,800元+10%，活動期間旅展現場及線上商城每日限量五組9折優惠，每桌只要18,800元，喜愛馬祖美食的您千萬別錯過!

隨著疫情微解封，民眾出遊的心也蠢蠢欲動。福華大飯店在旅展期間更推出超值優惠加碼活動，福華連鎖飯店住宿券「買10贈1」，餐券在旅展、線上商城、飯店外賣櫃單筆餐券合併消費金額滿5,000元贈500元餐飲抵用券乙張，滿NT$10,000，贈送500元餐飲抵用券兩張，以此類推；另外旅展現場單筆消費不限產品品項，滿3,500元即贈送福華環保袋乙只。福華集團為您打造吃喝玩樂都不錯過的愜意餐飲旅宿體驗，2022/7/15-7/18世貿一館B715-716攤位，福華集團與您相見歡!