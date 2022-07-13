玉山盃棒球錦標賽二連霸 新北青棒代表隊力拚U18世界盃

新北市青棒代表隊日前在2022年玉山盃全國青棒錦標 賽拿下冠軍，取得2022年第30屆世界盃青棒錦標賽中華代表隊 組訓權，今(13)日侯友宜市長於市政會議嘉勉球員及教練， 並頒發80萬元獎勵金，感謝團隊並鼓勵選手全力以赴， 爭取世界冠軍。

教育局表示，今年度玉山盃全國青棒錦標賽新北市代表隊以穀保家商 17位球員為主體，結合鶯歌工商3位優秀選手組成聯隊， 整體陣容完整。新北與桃園繼去(2021)年因天候裁定並列冠軍後再度碰頭， 6月12日在天母球場進行的冠軍賽，新北由林盛恩完投7局， 壓制桃園打線，奪5次三振無失分，率隊以3比0獲勝勇奪冠軍， 再奪冠二連霸。

賽後中華民國棒球協會隨即召開選訓會議， 並公布中華培訓隊藍白對抗賽培訓名單36人名單，其中包含新北市 13位選手，培訓隊在第一階段集訓後，7月份將展開7場藍白對抗 賽，以遴選代表隊名單，力拚U18世界盃連霸。

世界盃將於9月9日至18日在美國佛羅里達舉行， 青棒代表隊預計提前9月2日赴美，與美國、加拿大、 澳洲進行熱身賽，以賽代訓調整時差並熟悉國際賽強度。 總教練周宗志曾於2019年率隊拿下U18世界冠軍，2022年 再次取得組訓權，他表示，世界賽的層次與國內賽大不同， 期許選手們將心理素質提到最高，到國際舞臺看見世界之大， 盡全力拿下好成績。

穀保家商高二選手林盛恩在冠軍賽展現100分表現， 生涯最快球速可達154公里，榮獲最有價值球員獎， 並入選中華培訓隊，受到教練大力讚許時，他謙虛說道， 不論選訓的結果如何，打好每一場比賽最重要。 主力捕手穀保家商高三宋嘉翔於本屆賽事表現亮眼，拿下打擊獎、 打點獎及最佳捕手，名列中華培訓隊捕手陣容， 未來將參加職棒選秀。他表示希望有機會參加世界盃， 為高中階段棒球生涯留下璀璨的紀錄。

教育局長張明文表示，新北持續培育體育人才、厚實選手實力， 更致力推廣棒球運動，基層棒球隊伍展現豐碩成果， 除青棒在本賽事獲得佳績以外，青少棒亦將由二重國中領軍參加20 22美國小馬聯盟(PONY)小馬級（13－14歲組） 世界青少棒錦標賽，希望藉此帶動各級校園愛棒球的風氣， 期許更多新生代球員加入燃燒棒球魂的行列。

照片來源：新北市教育局提供

照片來源：新北市教育局提供