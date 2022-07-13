玉山盃棒球錦標賽二連霸 新北青棒代表隊力拚U18世界盃

新北市青棒代表隊日前在2022年玉山盃全國青棒錦標賽拿下冠軍，取得2022年第30屆世界盃青棒錦標賽中華代表隊組訓權，今(13)日侯友宜市長於市政會議嘉勉球員及教練，並頒發80萬元獎勵金，感謝團隊並鼓勵選手全力以赴，爭取世界冠軍。
教育局表示，今年度玉山盃全國青棒錦標賽新北市代表隊以穀保家商17位球員為主體，結合鶯歌工商3位優秀選手組成聯隊，整體陣容完整。新北與桃園繼去(2021)年因天候裁定並列冠軍後再度碰頭，6月12日在天母球場進行的冠軍賽，新北由林盛恩完投7局，壓制桃園打線，奪5次三振無失分，率隊以3比0獲勝勇奪冠軍，再奪冠二連霸。
賽後中華民國棒球協會隨即召開選訓會議，並公布中華培訓隊藍白對抗賽培訓名單36人名單，其中包含新北市13位選手，培訓隊在第一階段集訓後，7月份將展開7場藍白對抗賽，以遴選代表隊名單，力拚U18世界盃連霸。
世界盃將於9月9日至18日在美國佛羅里達舉行，青棒代表隊預計提前9月2日赴美，與美國、加拿大、澳洲進行熱身賽，以賽代訓調整時差並熟悉國際賽強度。總教練周宗志曾於2019年率隊拿下U18世界冠軍，2022年再次取得組訓權，他表示，世界賽的層次與國內賽大不同，期許選手們將心理素質提到最高，到國際舞臺看見世界之大，盡全力拿下好成績。
穀保家商高二選手林盛恩在冠軍賽展現100分表現，生涯最快球速可達154公里，榮獲最有價值球員獎，並入選中華培訓隊，受到教練大力讚許時，他謙虛說道，不論選訓的結果如何，打好每一場比賽最重要。主力捕手穀保家商高三宋嘉翔於本屆賽事表現亮眼，拿下打擊獎、打點獎及最佳捕手，名列中華培訓隊捕手陣容，未來將參加職棒選秀。他表示希望有機會參加世界盃，為高中階段棒球生涯留下璀璨的紀錄。
教育局長張明文表示，新北持續培育體育人才、厚實選手實力，更致力推廣棒球運動，基層棒球隊伍展現豐碩成果，除青棒在本賽事獲得佳績以外，青少棒亦將由二重國中領軍參加2022美國小馬聯盟(PONY)小馬級（13－14歲組）世界青少棒錦標賽，希望藉此帶動各級校園愛棒球的風氣，期許更多新生代球員加入燃燒棒球魂的行列。
照片來源：新北市教育局提供
照片來源：新北市教育局提供