台灣最可怕！《咒》擠進Netflix全球非英語電影前十名　《邪門》、《民雄鬼屋》鬼片推薦片單搶先看

（台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導）恭喜《咒》穩坐台灣最恐怖鬼片第一名，一起來看看還有哪些恐怖片！

邪門



(圖/采昌國際多媒體)

以南韓「五鬼宅」風水禁忌為題材，由南韓「恐怖女王」徐令姬領銜主演，也是今夏唯一在台上映的南韓鬼片《邪門》，繼《女哭聲》四年之後，徐令姬再度以鬼片回歸大銀幕的作品，這回詮釋因為搬家精神衰弱，直到走火入魔的人母！而且還在片中噁吃生肉內臟，甚至咬破盤子在嘴裡咀嚼，十分駭人！

《邪門》改編自南韓「恐怖小說大師」全建宇的同名獲獎小說作品，描繪一家人因為搬到郊區空房，而在家中慘遭惡靈騷擾所造成的家庭悲劇。

上映日期：7月15日

民雄鬼屋

由楊謹華、沛小嵐、麥語彤（ 彤彤）、劉韋辰、夏靖庭、宥凱等人主演， 將有台灣最可怕的鬼屋「民雄鬼屋」故事搬上大銀幕，劇情描述單親媽媽何聖心（楊謹華飾）和女兒小琪（麥語彤飾）及老母（沛小嵐飾）到嘉義民雄公墓掃墓，小琪意外觸發邪陣而失蹤，焦急的聖心和阿嬤返回鬧鬼的何宅尋找小琪，結果竟發現長年釘封的三樓已被破開，一連串不可思議的怪事將家人引至庭院古井，揭開埋藏多年的恐怖秘密。

上映日期：7月29日

此外，電影唯一授權的「⺠雄⿁屋實境體驗特展」，耗費千萬打造已於即日起台北科教館登場，目前已吸引大批網友朝聖，活動詳情請前往官網查詢。

詭扯

笑一下！有時候人比鬼還可怕！由陳柏霖、陳以文、劉冠廷主演的動作喜劇片《詭扯》翻拍自2004年的韓國電影《我們全村都不是人》，描述黑警鋒哥（陳柏霖飾）要在48小時之內找回被黑吃黑的鑽石，卻碰上看似純樸、實則各懷鬼胎的村民們，還遇到心機女鬼（陳意涵飾）來搗亂，一連串心戰與鬥智讓觀眾笑到累死。

本片拿下2021韓國富川國際奇幻影展評審團大獎；2021台北電影節閉幕片，劉冠廷抱回最佳男配角獎，百白拿下最佳女配角獎；獲2021金馬獎8項大獎提名。

上映日期：2021年11月12日

咒

由柯孟融執導，「咒」改編自台灣的真實事件，發生於2005年高雄，一家六口會互毆並拿香互燙，有人稱為人倫慘案也有一說是認為這一家誤信邪教重邪，電影劇情則描述女主角誤觸禁忌患精神病，之後女也被詛咒，預告釋出後一度因為太可怕而被下架。

自3月在台上映後，該片已累積新台幣1.7億元票房，成為台灣原創恐怖片影史票房第一，更擠進Netflix Top 10全球非英語電影觀看數第4名，全球知名遊戲製作人小島秀夫也特別轉貼「咒」於Netflix上映的消息。

上映日期：Netflix7月8日

手機見鬼



(圖/樂到家提供)

《手機見鬼》由馬來西亞、台灣、泰國團隊聯合製作， 國際名導香港驚悚片大師彭發編導，由《我的少女時代》簡廷芮主演，泰國曼谷及台北取景拍攝， 耗時近3年，史上第一部全程用手機拍攝的靈異恐怖電影，描述一位飽受霸凌最終含冤而死的少女， 力圖藉由手機展開血腥復仇的靈異恐怖故事，於國富川國際奇幻影展首映後大獲好評。

劇情講述女主角直播主莉莉因不受歡迎而煩惱， 發現閨密跟男朋友發生關係後生活更是墜入低谷。有一天她無意發現林君包裹裡有隻手機，裡面有一位名叫小雅的女鬼。 在小雅的幫助下，莉莉的男朋友得到了報應， 直播間的粉絲也越來越多。莉莉非常高興， 於是她決定和小雅一起發展直播事業。 但小雅希望莉莉能協助她復仇。原來，小雅中學時期慘遭霸淩， 最後死於非命。莉莉同意幫助她，直到小雅說出最後的復仇目標。

上映日期：今年將於全球發行